Ακρόπολη: Παγκόσμια είδηση το άνοιγμα του αρχαιολογικού χώρου

Ευρύτατη δημοσιότητα λαμβάνει παγκοσμίως η επαναλειτουργία της Ακρόπολης. Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Ευρύτατη δημοσιότητα λαμβάνει παγκοσμίως η σημερινή επαναλειτουργία της Ακρόπολης, καθώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την θεωρούν εμβληματική της άρσης των περιορισμών που έχουν επιβληθεί σ' ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19.

«Μετά την απίστευτη επιτυχία της στην καταπολέμηση του κορονοϊού, η Ελλάδα ανοίγει και πάλι τους εμβληματικούς αρχαιολογικούς της χώρους» μεταδίδει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC, το οποίο έστειλε μάλιστα με την ευκαιρία αυτή στην Αθήνα τον ανταποκριτή του Τζέιμς Λόνγκμαν.

«Είχα την εξαιρετική τιμή να μου κάνει μια περιήγηση του Παρθενώνα η Λίνα Μενδώνη, η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού», γράφει αυτός ο τελευταίος στο Twitter. «Είχαμε όλο το μέρος δικό μας τη νύκτα, πριν ανοίξει και πάλι έπειτα από εβδομάδες lolckdown. Σου κόβεται η ανάσα, ιδιαίτερα το ηλιοβασίλεμα», γράφει ο Βρετανός ανταποκριτής του αμερικανικού δικτύου προαναγγέλλοντας περισσότερα στην αποψινή του ανταπόκριση.

Το επίσης αμερικανικό CNN αναγγέλλει στον ιστότοπό του πως η Ακρόπολη, «ένας από τους περιφημότερους πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας άνοιξε και πάλι σήμερα για τους επισκέπτες, αφού έμεινε κλειστός προσωρινά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού».

Το CNN αναφέρει, επικαλούμενο τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Πολιτισμού και της υπουργού Λίνας Μενδώνη, πως στην Ελλάδα ανοίγουν σήμερα περισσότεροι από 200 αρχαιολογικοί χώροι και «θα λειτουργούν από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. με μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν απόσταση 1,5 μέτρου ανάμεσα στους ανθρώπους και πρόβλεψη για μέγιστο αριθμό επισκεπτών ανά αρχαιολογικό χώρο».

«Θα υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, ενώ η μάσκα και η χρήση αντισηπτικού για τα χέρια συνιστώνται», προσθέτει το CNN.

Το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει πως «η Ελλάδα ανοίγει και πάλι την Ακρόπολη στην Αθήνα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους» με μέτρα ασφαλείας, καθώς «αυτοκόλλητα στο πεζοδρόμιο χρησιμοποιούνται για να τηρούν οι επισκέπτες τις μεταξύ τους αποστάσεις έξω από την Ακρόπολη».

Το AP υπογραμμίζει επίσης πως η συμμόρφωση του κοινού με τα αυστηρά μέτρα του lockdown βοήθησαν ώστε να κρατηθούν χαμηλά στην Ελλάδα τόσο ο απολογισμός των νεκρών από την Covid-19 όσο και ο αριθμός των κρουσμάτων.

«Το μνημείο - φάρος της Αρχαιότητας, η Ακρόπολη των Αθηνών, άνοιξε και πάλι σήμερα το πρωί όπως και όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, δύο μήνες μετά το κλείσιμό της εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού», αναφέρει στη μακροσκελή σχετική ανταπόκρισή του από την Αθήνα το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Το AFP μεταδίδει επίσης τις δηλώσεις της ελληνίδας προέδρου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι «μπορούμε και πάλι να επισκεφθούμε τον χώρο με τον παραδοσιακό τρόπο», αφού επί δύο μήνες τον επισκεπτόμασταν «μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας». «Με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, θα μπορέσουμε και πάλι να τιμήσουμε τους προγόνους μας», τόνισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.



Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρεται και στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που ήταν επίσης «μεταξύ των πρώτων επισκεπτών, με πράσινη χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο», και χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα «εξαιρετική για την Ελλάδα έπειτα από 64 ημέρες κλεισίματος» των αρχαιολογικών χώρων.

Η Ακρόπολη λάμπει κάτω από την ήλιο καθώς ανοίγουν και πάλι τουριστικά σημεία της Ελλάδας, επισημαίνει σε σημερινό του δημοσίευμα το πρακτορείο Reuters.

Η Ελλάδα άνοιξε και πάλι σήμερα την Ακρόπολη, μουσεία και άλλους σημαντικούς τουριστικούς χώρους, με τον ήλιο να λάμπει στην Αθήνα, καθώς χαλαρώνει το lockdown που επιβλήθηκε λόγω του κορονοϊού, σύμφωνα με το Reuters. Οι περιορισμοί καραντίνας αίρονται σταδιακά -το Σάββατο επετράπη η πρόσβαση στις παραλίες εν μέσω καύσωνα ενώ την Κυριακή άνοιξαν οι εκκλησίες για τους πιστούς, σημειώνουν οι συντάκτες.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου και τις δηλώσεις της ύστερα από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη, ένα από τα τουριστικά σημεία με τους περισσότερους επισκέπτες σε όλο τον κόσμο, όπως σημειώνει το Reuters. «Επισκέφθηκα πριν από λίγο.... την Ακρόπολη,, αυτό το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού, το κάλλος και η αρμονία του οποίου έχουν εμπνεύσει και θα συνεχίζουν εσαεί να εμπνέουν ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Οι εργαζόμενοι φορώντας μάσκες και πλαστικά προστατευτικά προσώπου βρίσκονταν στο σημείο για να ενημερώσουν τους λίγους ξένους τουρίστες για τους κανονισμούς κοινωνικής αποστασιοποίησης, που απαιτούν οι επισκέπτες να διατηρούν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου, σημειώνουν οι συντάκτες.

Η Ελλάδα, που συγκράτησε την εξάπλωση της COVID-19, ξεκίνησε τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού στις 4 Μαΐου, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο αναφέρει επίσης πως η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν οι αρχαιολογικοί χώροι που είναι ασφαλείς για τους επισκέπτες. «Η Ελλάδα έχει κατακτήσει αξιοπιστία από τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση του κορονοϊού. Είναι ένα πολύτιμο κεκτημένο που θα μας επιτρέψει ένα δυναμικό άνοιγμα της τουριστικής περιόδου», αναφέρει η υπουργός σε ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το Reuters.

Στην Ιταλία, το το κρατικό κανάλι Rai Τre ενέταξε την επιστροφή των τουριστών στην Ακρόπολη στους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Το Rai Tre τόνισε ότι «από σήμερα οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να ανηφορίσουν στην Ακρόπολη, οι πύλες της οποίας ξανανοίγουν έπειτα από δύο μήνες. Κάτι που ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας».

Στην επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης αναφέρονται ευρέως και τα γερμανικά ΜΜΕ, αναδεικνύοντας την σημασία του μνημείου, αλλά και το συμβολισμό του ανοίγματος του Ιερού Βράχου στην προσπάθεια επιστροφής στη νέα «κανονικότητα».

«Στην Ελλάδα άνοιξαν και πάλι για τους επισκέπτες η διάσημη Ακρόπολη καθώς και άλλοι εξωτερικοί αρχαιολογικοί χώροι», αναφέρει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Γερμανικής Ραδιοφωνίας (Deutschlandfunk Kultur) και επισημαίνει ότι στην εορταστική εκδήλωση συμμετείχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Η Ακρόπολη ανήκει στα σύμβολα και στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ελλάδας. Πέρυσι την επισκέφθηκαν 2,9 εκατομμύρια άτομα», προσθέτει το ρεπορτάζ του δημόσιου γερμανικού ραδιοφώνου.

Ανάλογα ρεπορτάζ φιλοξενούνται στις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ραδιοτηλεόρασης Δυτικής Γερμανίας (DWR), του περιοδικού Stern, του τηλεοπτικού δικτύου arte, τα οποία αναμεταδίδουν πρακτορειακές ανταποκρίσεις από την Αθήνα. «Στην Ελλάδα επιβλήθηκαν από τις 23 Μαρτίου αυστηροί κανόνες περιορισμού σε όλη τη χώρα. Η χώρα - μέλος της Ε.Ε. πέρασε μέχρι τώρα ελαφρά την πανδημία του κορονοϊού (...) Η Ελλάδα επιστρέφει τώρα σταδιακά στην κανονικότητα. Από τις 25 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν εκ νέου τα εστιατόρια», αναφέρει ενδεικτικά το Stern.

Στο άνοιγμα της Ακρόπολης και άλλων αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας αναφέρεται σε ρεπορτάζ της και η δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ελβετίας (SRF): «Ελληνικά αρχαιολογικά μνημεία, μεταξύ των οποίων η Ακρόπολη, μπορούν από σήμερα και πάλι να υποδεχθούν επισκέπτες», επισημαίνει το ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρεται και στην επαναλειτουργία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό. «Υπάλληλοι, οι οποίοι φορούσαν μάσκες και ειδικά πλαστικά προστατευτικά, υποδέχθηκαν τους πρώτους ξένους τουρίστες στην Ακρόπολη. Ενημέρωναν σχετικά με τα μέτρα που αφορούν την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των επισκεπτών», περιγράφει το SRF και τονίζει ότι «το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων περιλαμβάνεται στο ευρύτερο κύμα χαλάρωσης των περιορισμών στην Ελλάδα, ενώ προβλέπονται και άλλα βήματα για την αναζωογόνηση του τουρισμού».

Το άνοιγμα των ελληνικών αρχαιολογικών χώρων, και ειδικότερα της Ακρόπολης, στο πλαίσιο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, προβάλλουν και αυστριακά Μέσα Ενημέρωσης στη σημερινή ειδησεογραφία τους.

“ Οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα ανοίγουν ξανά”, τιτλοφορεί η δημόσια Αυστριακή Ραδιοτηλεόραση (ORF) το σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι “ μετά από ένα διάλειμμα σχεδόν δύο μηνών, οι ελληνικοί αρχαιολογικοί χώροι άνοιξαν ξανά σήμερα και αυτό αρχικά ισχύει μόνο για εξωτερικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη της Αθήνας, και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ήταν η πρώτη που πήγε σήμερα στο έμβλημα της ελληνικής πρωτεύουσας”.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται, ότι, όπως μετέδωσε η ελληνική τηλεόραση, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε όλους τους επισκέπτες να “ τηρούν τους κανονισμούς υγιεινής”.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, “ από σήμερα επιτρέπονται και πάλι ταξίδια σε όλα τα μέρη της χώρας, όπως και στο νησί της Κρήτης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το πράσινο φως για εκδρομές στα μικρότερα νησιά θα δοθεί σταδιακά τον Ιούνιο. Τα μουσεία στην Ελλάδα θα ανοίξουν στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού”.

Σε σχετικό τηλεγράφημα του, με τίτλο “ Ταξίδια σε όλα τα νησιά”, το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΡΑ) αναφέρει ότι από σήμερα ανοίγουν στην Ελλάδα η Ακρόπολη και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, και πως η Ελλάδα καταργεί σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στο εσωτερικό. Από τις 25 Μαΐου, επιτρέπονται τα ταξίδια σε όλα τα νησιά. Οι πτήσεις από τις χώρες της ΕΕ θα αρχίσουν και πάλι από τα τέλη Μαίου και τον Ιούνιο.

Όπως σημειώνει, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικούς κύκλους, η Αθήνα διεξάγει επί του παρόντος διμερείς συνομιλίες με την Κύπρο, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία και επίσης με το Ισραήλ, με σκοπό την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών - ειδικά την απαίτηση καραντίνας 14 ημερών, ωστόσο, στις αρχές Απριλίου, ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς είχε εμφανιστεί ακόμη “ πολύ επιφυλακτικός” σε αυτό το θέμα.

Σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα Oberoesterreichische Nachrichten αναφερόμενη στις χαλαρώσεις που θα υπάρχουν σε διάφορες χώρες, υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρχίζουν και πάλι τα μαθήματα και στην Αθήνα η Ακρόπολη είναι και πάλι ανοιχτή στους επισκέπτες.