Κοινωνία

ΥΠΑ: Παράταση της καραντίνας για τους επιβάτες διεθνών πτήσεων

Ποιες κατηγορίες επιβατών εξαιρούνται από τους περιορισμούς λόγω κορονοϊού…

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την Πολιτική Προστασία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προχώρησε στην έκδοση αεροπορικής οδηγίας (Notam) που αφορά περιορισμούς επιβατών οι οποίοι εισέρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα για λόγους προστασίας από την πανδημία Covid-19.

Συγκεκριμένα με την αεροπορική οδηγία (Notam) παρατείνεται έως την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59 το μέτρο της υποχρεωτικής προληπτικής καραντίνας 14 ημερών για επιβάτες (όλων των εθνικοτήτων) που φτάνουν στην χώρα μας από το σύνολο των διεθνών προορισμών.

Από τους περιορισμούς λόγω του Covid-19 εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

Επιβάτες πτήσεων διαμετακόμισης, (Passengers in transit).

Όλα τα πληρώματα αεροσκαφών, (Flight Crew).

Επιβάτες κρατικών πτήσεων, (State Flights).

Επιβάτες πτήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, (Sanitary Flights).

Επιβάτες πτήσεων ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, (Humanitarian Flights).

Επιβάτες πτήσεων που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, (Emergency Flights).

Επιβάτες στρατιωτικών πτήσεων, (Military Flights).

Επιβάτες εμπορευματικών πτήσεων, (Cargo Flights).

Eπιβάτες πτήσεων της Frontex