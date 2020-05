Υγεία - Περιβάλλον

Παραλίες με “Γαλάζια Σημαία”: Ξεκίνησαν εκτεταμένοι έλεγχοι

Εργαστηριακοί έλεγχοι για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε όλη τη χώρα.

Το εκτεταμένο πρόγραμμα εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, για την εξασφάλιση της υγείας των πολιτών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενεργοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου από την 1η Ιουνίου έως το τέλος Οκτωβρίου 2020.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης των Περιφερειών της Ελλάδας, διενεργούνται εκτεταμένες δειγματοληψίες σε 1.634 ακτές της χώρας.

Οι συνθήκες των δειγματοληψιών, οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή πολίτη και χρησιμεύουν στην εφαρμογή του προγράμματος “Γαλάζια Σημαία”, που αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης FΕΕ (Foundation for Environmental Education).

Οι λεπτομερείς πιστοποιημένες μετρήσεις και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, υπό την εποπτεία της γενικής γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.