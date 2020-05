Αθλητικά

Super league: Αίτημα για σέντρα στις 6 Ιουνίου

Την τελική απόφαση θα λάβουν η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές...

Ολοταχώς για 6-7 Ιουνίου το restart της Super League!

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Λίγκας αποφασίστηκε ομόφωνα να αποσταλεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες Αρχές για επιστροφή στη δράση και έναρξη των πλέι οφ και των πλέι άουτ.

Η ανακοίνωση της Super League

«Κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, η εκπρόσωπος της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθ. κ. Κάτια Κοξένογλου εξελέγη ομόφωνα στη θέση της αναπλ. προέδρου του Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής.

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος Super League 2019-2020, για τις θέσεις 7-14, επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία.

Ομόφωνα προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης των Play Off και των Play Out της Super League το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου και θα αποσταλεί σχετικό αίτημα προς έγκριση από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συμμετοχή της Super League στο World Leagues Forum».