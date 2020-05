Κοινωνία

“Έσπασε” ρεκόρ 160 χρόνων η θερμοκρασία – Πόσο έδειξε

Το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο Μαΐου στην Αθήνα εδώ και 160 χρόνια!

Ρεκόρ θερμοκρασίας 160 χρόνων έσπασε το Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Η θερμοκρασία στο σταθμό του Θησείου ξεπέρασε τους 36 και άγγιξε τους 37 βαθμούς και τις δύο ημέρες (16 και 17 Μαΐου), αποτελώντας ρεκόρ όλων των εποχών για τη συγκεκριμένη εποχή του έτους.

Το ιστορικό κλιματικό αρχείο του ΕΑΑ περιλαμβάνει αδιάλειπτες καταγραφές της θερμοκρασίας στην Αθήνα από τα μέσα του 19ου αιώνα (1860) μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το αρχείο, σε 18 περιπτώσεις έως σήμερα η θερμοκρασία το Μάιο ξεπέρασε τους 35 βαθμούς. Οι οκτώ περιπτώσεις (44%) έχουν παρατηρηθεί από το 1860 έως το 1990 (σε 130 έτη), ενώ οι 10 (56%) μετά το 1990 (μόνο σε 30 έτη), γεγονός που καταδεικνύει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας, ενώ αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.

Η... τάση να εμφανίζεται νωρίτερα η ζέστη

Η ολοένα πιο πρώιμη εποχική μετατόπιση των ακραίων υψηλών θερμοκρασιών αποτελεί μια από τις κύριες εκδηλώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ερευνητών του ΕΑΑ, θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 βαθμών εμφανίζονται ημερολογιακά νωρίτερα, με ρυθμό πέντε έως έξι ημέρες ανά δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, σύμφωνα με μοντέλα που προσομοιάζουν το μελλοντικό κλίμα στην περιοχή.