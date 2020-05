Residents - Pixies: “Die! Die! Die!”

Life

Κατά του Ντόναλντ Τραμπ ο frontman των Pixies και οι Residents με το “Die!Die!Die!”.

Με τον Black Francis των Pixies συνεργάστηκαν οι Residents για να συνθέσουν ένα μουσικό δριμύ κατηγορητήριο κατά του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ: το κλιπ του «Die! Die! Die!» που δόθηκε προσφάτως στη δημοσιότητα είναι γεμάτο εικόνες του κορονοϊού, του Προέδρου και του «666» (του λεγόμενου «αριθμού του Κτήνους»).

Οι Residents ισχυρίζονται ότι το τραγούδι αρχικά γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 από έναν τραγουδιστή των μπλουζ, τον Alvin Snow, γνωστόν ως «Dyin' Dog». Κατά συνέπεια, το τραγούδι που ετοίμασαν μαζί με τον Francis είναι εκδοχή παλαιότερου τραγουδιού. «Το συγκρότημα θεώρησε ότι η σχέση του τραγουδιού με τα όσα συμβαίνουν σήμερα είναι περισσότερο πειστική από ποτέ άλλοτε, αλλά σκέφτηκαν πολύ ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο αυτού που το έγραψε» τόνισαν οι Residents, σε ανακοίνωση που απέστειλαν στο περιοδικό Rolling Stone.

«Και τότε, χωρίς προειδοποίηση, ο κόσμος γρήγορα απορροφήθηκε και κατακυριεύτηκε από την κρίση της Covid-19. Και καθώς διογκωνόταν η πανδημία, άπληστα περιβάλλοντας έναν ολόκληρο πολιτισμό τόσο σε σωματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, μια φωνή ξεχώρισε από την κακοφωνία που δημιουργούσε ένας κόσμος δεχόμενος σοβαρά πλήγματα ταλαιπωρίας και πόνου» συνέχισε, στην ανακοίνωσή της, η πρωτοποριακή μουσική συλλογικότητα. «Και για τους Residents, κάτι σ' αυτή τη φωνή ήταν οικείο... όχι αυτή η ίδια η φωνή, αλλά ο τόνος της... μεγαλύτερος από τη ζωή, περιφρονητικός και απολύτως κενός από ενσυναίσθηση, αγάπη και συμπόνοια. Κι εκείνη τη στιγμή, η αντανάκλαση σχεδόν 50 χρόνια πίσω στη δεκαετία του 1970 ολοκληρώθηκε. Το "Die! Die! Die!" έγινε "Now!Now!Now!" Μια τέλεια παραλληλία με τον υπερπρόθυμο πρωταγωνιστή της, ο οποίος με κακεντρέχεια και αδιαφορία γυρνά την πλάτη σε έναν κόσμο του οποίου την επιδοκιμασία είχε τόσο απεγνωσμένα επιζητήσει».