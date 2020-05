Οικονομία

Σταϊκούρας: Η ύφεση θα είναι βαθιά αλλά παροδική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εποχικός τουρισμός και η βοήθεια της Πολιτείας. Οι αναστολές πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η μείωση των ενοικίων.

Την 3η φάση αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, από το τέλος Ιουνίου έως τον Σεπτέμβριο με την επανεκκίνηση της οικονομίας, περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, περιλαμβάνοντας σε αυτήν την ενίσχυση της απασχόλησης (μέσω και του προγράμματος SURE), τη δεύτερη φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» (ίσως και με μεγαλύτερο ποσό, είπε), καθώς και τις πρωτοβουλίες περιορισμένου χρονικού διαστήματος για κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα ή θα πληγούν μέσα στο καλοκαίρι.

Ο υπουργός Οικονομικών παραδέχθηκε πως «υπάρχει προβληματισμός για το άγνωστο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των πολιτών και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε το καλύτερο δυνατόν» και πρόσθεσε ότι «δυστυχώς η ανεργία θα αυξηθεί, η οικονομία θα βρεθεί σε βαθιά ύφεση, το χρέος θα αυξηθεί, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών θα συρρικνωθεί». Όμως, είπε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η ύφεση θα είναι μεν βαθιά, αλλά παροδική.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι περιπτώσεις των νησιών με λιγότερους από 1.000 κατοίκους αποτελούν ειδική περίπτωση που θα αξιολογηθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή. Προσέθεσε, ωστόσο, πως ο εποχικός τουρισμός, εάν ανοίξει, θα βοηθηθεί από την Πολιτεία με την «επιστρεπτέα προκαταβολή», ενώ θα υπάρξουν οι αναστολές πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, οι πρωτοβουλίες γενικά για τον τουρισμό, καθώς και συγκεκριμένες προβλέψεις ειδικά για τους εργαζόμενους του εποχικού τουρισμού.

Σχετικά με τις μειώσεις των ενοικίων από τις πληττόμενες επιχειρήσεις, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι το μέτρο πιθανόν να ισχύσει και για αυτές που θα ανοίξουν στο τέλος του τρέχοντος μηνός ή τον Ιούνιο. Αλλά, επισήμανε ότι το μέτρο δεν θα ισχύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει μεταξύ δύο ιδιωτών. Πρέπει να ισορροπήσει η οικονομία, πρόσθεσε, και σε αυτό το πλαίσιο οι ιδιώτες (σ.σ. ιδιοκτήτες και ενοικιαστές) πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση για τα συμβόλαια. Ενώ, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που εισπράττουν, με κυβερνητική απόφαση, μειωμένα ενοίκια, δήλωσε πως η Πολιτεία θα αναλάβει μέρος του βάρους και το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος του έτους.