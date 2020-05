Πολιτική

Μητσοτάκης σε Μπάσα: Θέλουμε μία δημοκρατική και ευημερούσα Αλβανία

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη γειτονική Αλβανία.

Στο πλαίσιο των επαφών του με κόμματα που ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του ΕΛΚ, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας Λουλζίμ Μπάσα.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, παρών στην τηλεδιάσκεψη ήταν επίσης ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του κόμματος, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η χώρα μας επιθυμεί μία ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ευημερούσα Αλβανία, η οποία εκτός από γειτονική χώρα είναι και στρατηγικός μας εταίρος.

Παράλληλα, τόνισε στον κ. Μπάσα το διαχρονικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, καθώς και για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Ο κ. Μπάσα αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση που επικρατεί στην Αλβανία, αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τις προοπτικές επιστροφής στην κανονικότητα και έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Επίσης, εξέφρασε την ανησυχία της αντιπολίτευσης για την ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα του και εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη στήριξη που παρέχει το ΕΛΚ στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας.