Κόσμος

Κορονοϊός - Δανία: Διαγνωστικά τεστ για όλους τους ενήλικες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο 24ωρο στην σκανδιναβική χώρα καταγράφηκε η μικρότερη αύξηση κρουσμάτων τους τελευταίους δύο μήνες.

Η Δανία ανακοίνωσε ότι όλοι οι ασυμπτωματικοί ενήλικες, που το επιθυμούν, θα μπορούν να υποβληθούν σε εξετάσεις για τον νέο κορονοϊό, την ώρα που η χώρα κατέγραψε τη μικρότερη αύξηση κρουσμάτων τους τελευταίους δύο μήνες.

«Όλοι οι ενήλικες στη Δανία έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού (διαδικτυακά) ώστε να κάνουν το τεστ για τη νόσο COVID-19», αναφέρει το Υπουργείο Υγείας σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι τα ραντεβού είναι καταρχάς διαθέσιμα για τους πολίτες ηλικίας 18-25 ετών.

Έως σήμερα, μονάχα εκείνοι που είχαν εκδηλώσει συμπτώματα μπορούσαν να υποβληθούν στη σχετική εξέταση, με τη συμφωνία του θεράποντος γιατρού τους.

Το διάστημα μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, 41 νέα κρούσματα της νόσου COVID-19 καταγράφηκαν, ο μικρότερος αριθμός από τα μέσα Μαρτίου, με το σύνολο των κρουσμάτων να ανέρχεται σε 11.166.

«Μειώσαμε το ποσοστό μόλυνσης σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν κρυμμένοι θύλακες μόλυνσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκ νέου αύξηση της διασποράς του ιού», εξήγησε ο Υπουργός Υγείας Μάγκνους Χόινικε.

Μόλις το ραντεβού καθοριστεί διαδικτυακά, το τεστ θα γίνει σε ένα από τα διαγνωστικά κέντρα που έχουν εγκαταστήσει οι Αρχές στις τεράστιες λευκές σκηνές, σε 16 πόλεις της χώρας.

Πρόκειται για μια ιολογική εξέταση που καθορίζει την πραγματική παρουσία του ιού στον οργανισμό, τη δεδομένη στιγμή, κι όχι ένα ορολογικό τεστ που θα αποκάλυπτε την ενδεχόμενη μόλυνση από τον ιό κατά το παρελθόν χάρη στην παρουσία αντισωμάτων.

Συνολικά, 548 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Δανία από την έναρξη της πανδημίας.