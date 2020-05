Κοινωνία

Πλοία: Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο για τους ταξιδιώτες (εικόνες)

Οι επιβάτες θα πρέπει πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο να συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19.

Oι επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας που πραγματοποιούν ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, θα πρέπει πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο να συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο των ειδικών οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19.

Ανάλογο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνουν αντίστοιχα τόσο οι επιβάτες, όσο και τα μέλη του πληρώματος, των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια σε διεθνείς γραμμές (Ελλάδος – Ιταλίας).

Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να προμηθευτούν είτε στα ταξιδιωτικά πρακτορεία, είτε στις ίδιες τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, είτε μπορούν να τα κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr).

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα παραδίδονται από τους επιβάτες κατά την επιβίβαση τους σε μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης επιβατών οι οποίοι, με βάση το ερωτηματολόγιο, είτε παρουσιάζουν συμπτώματα, είτε έχουν εκτεθεί σε ασθενή COVID-19 με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτό τις τελευταίες 14 ημέρες, δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.

Το ερωτηματολόγιο θα τηρείται με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας για δύο μήνες από την ημέρα παραλαβής του σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων(GDPR).

Εξάλλου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχει αναλυτικά οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές καθώς και των υπό ελληνική σημαία διεθνών πλοών (πλην των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων), μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Παρακαλούνται πολύ οι επιβάτες της ακτοπλοΐας να βρίσκονται στο πλοίο τουλάχιστον μια (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα της αναχώρησης του ώστε να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία.

