Κορονοϊός: Ταμείο Ανάκαμψης προτείνουν Μέρκελ - Μακρόν

Με έκδοση κοινού χρέους η άντληση των πόρων. Δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις…

Σχέδιο για την καταπολέμηση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας με τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάκαμψης 500 δισ. ευρώ παρουσίασαν Μακρόν και Μέρκελ.

Όπως ανακοίνωσε ο Ε. Μακρόν σε κοινή διαδικτυακή συνέντευξη τύπου με την Α. Μέρκελ, η Γαλλία και η Γερμανία προτείνουν τα 500 δισ. του Ταμείου να αντληθούν μέσω της έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους και να δοθούν στους τομείς και τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί περισσότερο με τη μορφή επιδοτήσεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μακρόν ανέφερε ότι προτείνουν να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσιοδότηση να δανειστεί χρήματα από τις αγορές στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γαλλογερμανικό σχέδιο προβλέπει ακόμα ότι τα κράτη μέλη που θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα δεσμευτούν να εφαρμόσουν υγιείς οικονομικές πολιτικές και ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

H Α. Μέρκελ διευκρίνισε ότι το κοινό ευρωπαϊκό χρέος που θα εκδοθεί για την κεφαλαιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποπληρωθούν σε μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά «για να συνασπιστούν όλα τα κράτη μέλη», καθώς η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία και η Δανία.

Ικανοποίηση στις Βρυξέλλες

Την ικανοποίησή τους για τη γαλλογερμανική πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 500 δις ευρώ, εξέφρασαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζει την πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας «εποικοδομητική, ενώ ο Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο twitter αναφέρει:

«Καλωσορίζω τις προσπάθειες της Γερμανίας και της Γαλλίας στην εξεύρεση κοινού τόπου για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Για να βρεθεί συμφωνία και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θα εμπλακούν. Καλώ τα 27 κράτη-μέλη να εργαστούν με πνεύμα συμβιβασμού μόλις η Επιτροπή παρουσιάσει την πρότασή της. Η επανεκκίνηση των οικονομιών μας που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού είναι κλείδί».