Κόσμος

Κορονοϊός: Ελπίδα στην μάχη με τον ιό στην Ιταλία

Μεγάλη μείωση των κρουσμάτων και του αριθμού των νεκρών. Άνοιξαν ξανά καφέ, εστιατόρια και εκκλησίες

«Αχτίδα ελπίδας στην μάχη με τον κορονοϊό στην Ιταλία, καθώς μεγάλη είναι η μείωση των κρουσμάτων και του αριθμού των νεκρών από κορονοϊό για ακόμη μια ημέρα.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 99 άνθρωποι και καταγράφηκαν 451 νέα κρούσματα. 2.150 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 749 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 10.207 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 55.597 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο μειώθηκε σημαντικά με 224 λιγότερα κρούσματα. Παρουσιάζει μείωση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 46 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιασθέντες είναι 216 λιγότεροι από χθες,.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τεσσαρακοστή τρίτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική μείωση του αριθμού των νεκρών, με τον χαμηλότερο απολογισμό από τις αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι και η πορεία μείωσης των νέων κρουσμάτων. Σήμερα, κατά την πρώτη ημέρα πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων, οι Ιταλοί προσπάθησαν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα. Σε κλειστούς χώρους των εμπορικών επιχειρήσεων η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, ενώ η απόσταση μεταξύ των πελατών πρέπει να είναι τουλάχιστο ενός μέτρου. Θετικός, τέλος, είναι και ο απολογισμός της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο. Οι νεκροί μειώθηκαν στους 24, ενώ περιορίζεται και ο αριθμός των κρουσμάτων.

Άνοιξαν ξανά καφέ, εστιατόρια και εκκλησίες

Σημειώνεται πως στην Ιταλία, καφέ και εστιατόρια, κομμωτήρια, κουρεία, μουσεία και βιβλιοθήκες άνοιξαν από νωρίς το πρωί.

Ταυτόχρονα ξαναρχίζουν και οι λειτουργίες στις εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Πέτρου. Τηρείται, όμως, αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας, με την θεία κοινωνία να δίδεται από τον ιερέα στα χέρια των πιστών, χωρίς αγιασμό και με περιορισμό στον αριθμό των πολιτών που θα εισέρχονται στον ναό.

Από νωρίς το πρωί, η κίνηση σε όλες τις μεγάλες ιταλικές πόλεις είναι σαφώς αυξημένη, με περισσότερους επιβάτες στο μετρό και τα λεωφορεία. Στα εμπορικά καταστήματα, η απόσταση ασφαλείας είναι ένα μέτρο και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Από σήμερα επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών στο εσωτερικό της περιφέρειας στην οποία διαμένουν, ενώ για τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε όλη την χώρα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιταλοί θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 3 Ιουνίου. Η υπεύθυνη δήλωση για τις μετακινήσεις θα πρέπει να υπογράφεται από τους Ιταλούς πλέον μόνον για μετάβαση εκτός περιφέρειας.

Παράλληλα ανοίγουν οι οργανωμένες και οι ελεύθερες πλαζ. Η απόσταση ανάμεσα στην μια ομπρέλα θαλάσσης και την άλλη είναι τα τρία μέτρα, ενώ οι Ιταλοί θα μπορούν να πίνουν αναψυκτικά και οτιδήποτε άλλο μόνον καθήμενοι στην ξαπλώστρα τους. Έπειτα από δυο μήνες, τέλος, οι κάτοικοι της Ιταλίας μπορούν τώρα να ξανασυναντήσουν τους φίλους τους και εντός σπιτιού, αλλά συνεχίζουν να απαγορεύονται τα πάρτι.