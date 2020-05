Κόσμος

Κορονοϊός – Ισπανία: ο μικρότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων

Ο χαμηλότερος απολογισμός εδώ και 2 μήνες, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές…

Η Ισπανία κατέγραψε σήμερα 59 νέους θανάτους από τον νέο κορονοϊό, τον χαμηλότερο απολογισμό εδώ και 2 μήνες, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Το σύνολο των νεκρών από τη νόσο Covid-19 ανέρχεται πλέον σε 27.709, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 231.606 από 231.350 μία ημέρα πριν, αναφέρει το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται δεδομένα άνω των 24 ωρών, καθώς το υπουργείο Υγείας άλλαξε τις μεθόδους καταγραφής σήμερα.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που οι θάνατοι που καταγράφονται είναι λιγότεροι από 100.