Ο κορονοϊός ξεκλήρισε οικογένεια στην Βραζιλία

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία. Μια γυναίκα είδε να πεθαίνουν πέντε μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ αυτών και τρία παιδιά της.

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, η 76χρονη Μαρία Νούνες Σινίμπου είδε να πεθαίνουν πέντε μέλη της οικογένειάς της –μεταξύ αυτών και τρία παιδιά της– από τον νέο κορονοϊό που έχει σπείρει τον όλεθρο στο Μαναούς, τη μεγαλύτερη πόλη της Αμαζονίας.

«Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στην οικογένειά μου: φανταστείτε, να χάσω τρία παιδιά», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα, μια πιστή Καθολική, κοιτάζοντας με θλίψη το αγαλματίδιο της Παρθένου Μαρίας. «Όταν πέθανε ο πρώτος, ο Θεός και η Παναγία της Καρμές μου έδωσαν τη δύναμη να ζήσω. Αλλά μετά τον δεύτερο θάνατο, σκέφτηκα: όλα τελείωσαν. Πήγα στο δωμάτιό μου και εκεί ο Θεός μου έστειλε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, για να μην εγκαταλείψω», εξηγεί η συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Η Μαρία απέκτησε 12 παιδιά. Η πολυμελής οικογένειά της έχει βυθιστεί στο πένθος. Τα παιδιά της είναι ηλικίας από 40 έως 60 ετών, έχει περισσότερα από 60 εγγόνια και πλέον δεν θυμάται πόσα δισέγγονα.

Η τραγωδία της οικογένειας ξεκίνησε στις 5 Απριλίου, όταν πέθανε ο γιος της, ο 58χρονος εκπαιδευτικός Ραϊμούντο που ζούσε μαζί της και με άλλα δύο από τα αδέλφια του στο σπίτι τους στο Σάο Φρανσίσκο. Σε αυτή τη συνοικία, στα νότια του Μαναούς, τα περισσότερα σπίτια είναι φτωχικά, χτισμένα από κόκκινα τούβλα και με σκεπές από ελενίτ.

Δύο ημέρες αργότερα πέθανε η κουνιάδα της, η 77χρονη Ετελβίνα, επίσης από την Covid-19. Και στις 13 Απριλίου η Γιολάντα, η 48χρονη κόρη της Μαρίας, άφησε και αυτή την τελευταία της πνοή. Η Γιολάντα είχε ένα κατάστημα και, αγνοώντας τις συστάσεις των τοπικών αρχών για καραντίνα, αποφάσισε να συνεχίσει να εργάζεται.

«Η κόρη μου δεν πίστευε ότι αυτή η ασθένεια είναι σοβαρή. Συνέχισε να εργάζεται και να κυκλοφορεί, χωρίς να λαμβάνει μέτρα προφύλαξης», είπε η ηλικιωμένη μητέρα.

Το δράμα συνεχίστηκε: στις 24 Απριλίου πέθανε ο κουνιάδος της, ο Λουίς, στα 80 του και κατόπιν, την Πρωτομαγιά, ο 52χρονος γιος της Ρανιέρε Τιάγκο εισήχθη σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση και πέθανε πολύ γρήγορα.

Η Πολιτεία της Αμαζονίας είναι από αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, με 20.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 1.413 θανάτους, με βάση τα επίσημα στοιχεία. Αν και δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένη όσο οι άλλες Πολιτείες (είναι στη 13η θέση με 4 εκατομμύρια κατοίκους), είναι πέμπτη σε αριθμό θανάτων.

Παρά τους θανάτους τόσων στενών συγγενών, η Μαρία Νούνες Σινίμπου δεν υποβλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ. Τις τελευταίες εβδομάδες εμφάνισε κάποια ελαφρά συμπτώματα και πήρε αντιγριπικά φάρμακα. Πιστεύει ότι είχε κολλήσει, αλλά ότι έγινε καλά.

Στο σπίτι της, όλοι φορούν μάσκα και σε κάθε δωμάτιο υπάρχει και ένα αντισηπτικό τζελ. «Όλοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο, είναι μια σιωπηλή ασθένεια», κατέληξε η ηλικιωμένη.