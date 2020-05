Κοινωνία

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Διαπίστωσα ετοιμότητα στο λιμάνι του Πειραιά (βίντεο)

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέφρασε την ικανοποίηση του για την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό.​

Λίγο πριν σαλπάρει το πρώτο πλοία για την Κρήτη από το λιμάνι του Πειραιά, μετά την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, έκανε “αυτοψία” για να διαπιστώσει κατά πόσον εφαρμόζεται το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο κ. Πλακιωτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο της ετοιμότητας και για την πειθαρχία που επιδεικνύουν τόσο οι ταξιδιώτες όσο και τα μέλη των πληρωμάτων.

«Με τη συμπαράσταση της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, καταφέραμε να περιορίσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων στα νησιά», δήλωσε ο Υπουργός.

Ερωτηθείς για το πότε θα ανακοινωθεί η άρση των περιορισμών και για τα υπόλοιπα νησιά, είπε πως αυτό θα γίνει σύντομα. «Γίνεται η αρχή από την Κρήτη», δήλωσε και συνέστησε υπομονή.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε πως «σε συνεργασία με τους επιστήμονες παρακολουθούμε από πολύ κοντά τις εξελίξεις», προκειμένου να γίνει σταδιακά η αναθεώρηση του πρωτοκόλλου.