Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: οι κάμερες μπήκαν στα σχολεία για να έχουν όλοι πρόσβαση στην εκπαίδευση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η υπουργός Παιδείας για τυχόν κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο, για τις πανελλαδικές αλλά και τον... "αφορισμό" της