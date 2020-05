Πολιτική

Τσίπρας: Στην Ελλάδα η ανάκαμψη δεν θα είναι τόσο εύκολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον χρόνο της καραντίνας”, εκτιμά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

“Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον χρόνο της καραντίνας προκειμένου να αλλάξει τα θέσφατα με τα οποία κινείται, να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να στηρίξει την εργασία και την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα”, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε συζήτησή του με νέους του κόμματος, σε εκδήλωση μέσω του isyriza.

Ο κ. Τσίπρας, ξεκινώντας την εκδήλωση ανέφερε: “Μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μία πολύ βαθιά ύφεση το 2020. Στην Ελλάδα η ανάκαμψη δεν θα είναι τόσο εύκολη, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομίας, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η γενιά των 30 που πέρασε μία δύσκολη δεκαετία, κινδυνεύει να δει όσα πέτυχε να χάνονται ξανά, οπότε θα μιλάμε για μία χαμένη γενιά. Απέναντι σε αυτή τη γενιά δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο. Σήμερα δεν κινδυνεύουμε να μας επιτεθούν τα ΜΑΤ του κ. Χρυσοχοίδη. Είδαμε όμως τις προηγούμενες ημέρες μία αντιμετώπιση των πολιτών και των νέων που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Υπάρχει η υποκρισία όταν κουνάμε το δάχτυλο στη νέα γενιά και κάνουμε επέμβαση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Κυψέλη γιατί εκεί κολλάει ο ιός ενώ στην Ομόνοια δεν κολλάει”.

Είπε ακόμη ότι “η ζωή που αφήσαμε πριν από δύο μήνες δεν είναι ίδια με την τωρινή...Θέλω να αναδείξουμε πώς βίωσε ο καθένας την πραγματικότητα των περασμένων μηνών, ποιες είναι οι νέες ανάγκες που προέκυψαν και πώς μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις”.