Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: λιγότεροι από 2000 οι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ

Σε συνεχή πτώση από τις 9 Απριλίου ο αριθμός των νοσηλευόμενων…

Η πανδημία της Covid-19 προκάλεσε 131 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία, με τον αριθμό των νοσηλευομένων σε μονάδες εντατικής θεραπείας να συνεχίζει να μειώνεται, πέφτοντας κάτω από 2.000 για πρώτη φορά μετά τις 22 Μαρτίου, σύμφωνα με την καθημερινή αναφορά της γενικής διεύθυνσης υγείας.

Από την 1η Μαρτίου έχουν συνολικά καταγραφεί 28.239 θάνατοι που σχετίζονται με τον νέο κορονοϊό και ενώ 19.015 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ο αριθμός των εισαχθέντων σε ΜΕΘ ανέρχεται πλέον σε 1.998, 89 λιγότεροι ασθενείς από χθες.

Ο αριθμός αυτός, που αντανακλά την πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία, βρίσκεται σε πτώση από τις 9 Απριλίου, όταν έφτασε στην κορύφωση των 7.148 βαριά νοσηλευομένων.