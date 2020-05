Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους εντός 24ωρου

Η μακάβρια λίστα που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων…

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 316.333 θανάτους παγκοσμίως, μετά την εμφάνισή της τον Δεκέμβριο στην Κίνα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, έως τις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Περισσότερα από 4.759.650 κρούσματα έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί σε 196 χώρες και εδάφη από την αρχή της επιδημίας. Τουλάχιστον 1.711.900 ασθενείς έχουν αναρρώσει.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη καταμέτρηση, πριν από ακριβώς 24 ώρες, 2.719 νέοι θάνατοι και 77.737 νέα κρούσματα καταγράφηκαν παγκοσμίως. Οι χώρες που ανακοίνωσαν τους περισσότερους θανάτους είναι οι ΗΠΑ με 667 νέους θανάτους, η Βραζιλία (485) και η Βρετανία (160).

Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα σε αριθμό νεκρών και κρουσμάτων, με 89.874 θανάτους και 1.496.509 κρούσματα. Τουλάχιστον 272.265 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βρετανία με 34.796 θανάτους και 246.406 κρούσματα, η Ιταλία με 32.007 θανάτους (225.886 κρούσματα), η Γαλλία με 28.239 θανάτους (179.938 κρούσματα) και η Ισπανία με 27.709 θανάτους (231.606 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο), όπου η επιδημία ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου, καταμετρά επισήμως 82.954 κρούσματα (7 νέα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής) και 4.634 θανάτους (κανένας νέος).

Η Ευρώπη μετρά 167.402 θανάτους και 1.908.708 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 95.806 θανάτους (1.574.525 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 29.522 θανάτους (526.414 κρούσματα), η Ασία 12.449 θανάτους (366.429 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 8.234 θανάτους (288.554 κρούσματα), η Αφρική 2.793 θανάτους (86.618 κρούσματα) και η Ωκεανία 127 θανάτους (8.402 κρούσματα).