Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Κρήτη.

Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:22 στον θαλάσσιο χώρο 97 χιλιόμετρα νότια της Άρβης, στην Κρήτη, σύμφωνα με ανακοίνωση που διένειμε σε μέσα ενημέρωσης το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα ξημερώματα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Κατά τα δεδομένα του Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 459 χιλιομέτρων νότια της Αθήνας.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ από την πλευρά του υπολόγισε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 βαθμών και σημειώθηκε σε απόσταση 91 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές μέχρι στιγμής.