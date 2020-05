Ζώδια

Ζώδια: οι προβέψεις της Τρίτης

Τρίτη 19 Μαΐου και η Σελήνη που μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο θα βρίσκεται στον Κριό θα εντείνει την ανυπομονησία μας και μάλιστα ειδικά από το απόγευμα και μετά.

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα μπορείς να αντέξεις τα πά-ντα! Τσακωμούς, εντάσεις, ξενύχτι, σεξ μέχρι πρωίας, διαπληκτισμούς, σκληρές διαπραγματεύσεις που μπορεί να σε έχουν ρίξει στα σχοινιά και να βαράνε, τα πάντα…! Το μόνο που σίγουρα δεν μπορείς να αντέξεις είναι την αδιαφορία των ανθρώπων γύρω σου, είτε μιλάμε για το σύντροφό σου, κάποιο φίλο σου, το αφεντικό σου, τον καφετζή ή οποιονδήποτε άλλο συναναστραφείς σήμερα. Παρόλα αυτά μάλλον θα πρέπει να είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Σήμερα φαίνεται πως όταν είσαι μόνος σου θα νιώθεις απεγνωσμένα την ανάγκη για παρέα. Από την άλλη όμως όταν θα είσαι με κόσμο θα νιώθεις απεγνωσμένα την ανάγκη να ανοίξει η γη να σε καταπιεί ή να μεταμορφωθείς σε σούπερ ήρωα που έχει τη δυνατότητα να διακτινίζεται κάπου που δεν υπάρχουν άνθρωποι, φώτα, φασαρία, φωνές... με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Κυκλοθυμία το λένε και δε σου πάει καθόλου… Πρόσεχε μην την πληρώσει κανένας άδικα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμερα είναι καιρός να θυμηθείς αυτή την ικανότητα της κοινωνικής ευελιξίας που σε χαρακτηρίζει, γιατί είναι πιθανό να χρειαστεί να συναναστραφείς εντελώς ετερόκλητα μεταξύ τους άτομα και εννοείται ότι ανάμεσα τους θα υπάρχουν και κάποιοι που είτε δε θα σου γεμίζουν τόσο το μάτι, αλλά και κάποιοι άλλοι που αν μπορούσες θα τους μαύριζες το ένα από τα δύο… Πάντως ακόμα και στις δυσκολότερες των περιπτώσεων εσύ φαίνεται να επιλέγεις να περνάς τη μέρα σου με κόσμο, γιατί το χειρότερο σου θα ήταν μια μέρα μοναξιάς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όσο και να αποφεύγεις να ασχοληθείς σοβαρά με θέματα που μπορεί να σχετίζονται με την καριέρα σου και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις ή ακόμα και με τη βελτίωση της εικόνας σου ένα είναι δεδομένο, ότι πολύ σύντομα θα αναγκαστείς να το κάνεις. Ίσως λοιπόν να είναι μία καλή ιδέα να ξεκινήσεις σιγά-σιγά από σήμερα το ξεσκόνισμα του βιογραφικού σου, το να κάνεις κάποιες δουλειές που ξέρεις ότι δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις ή και να αρχίσεις τη γυμναστική με λίγο τζόκινγκ και λίγους κοιλιακούς.

ΛΕΩΝ: Καταλαβαίνω πως όταν συνειδητοποιείς το πόσο πολύ μπορεί να διαφωνούν οι γύρω σου με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα ή με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις της ζωής σου η αυτόματη αντίδραση σου είναι να θες να ουρλιάξεις σαν άλλο λιοντάρι που βρυχάται. Σήμερα αντί να καθίσεις να σκάσεις για το ότι μπορεί να μη σε καταλαβαίνουν καλύτερα προτίμησε να μοιραστείς τις σκέψεις σου με λιγότερο οικεία σε εσένα άτομα που δεν έχουν το θάρρος να διαφωνήσουν μαζί σου, τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που διαφωνούν κάποιοι που σου έχουν πάρει τον αέρα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Πώς τα πας με τη διαχείριση των νεύρων σου αυτές τις μέρες; Καλά άσε, επειδή φαντάζομαι πως τα πας και επειδή είναι πιθανό να είσαι σε εκείνη τη φάση που εντοπίζεις τη λεπτομέρεια από μίλια μακριά και κάνεις την τρίχα τριχιά σε κλάσματα δευτερολέπτου θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις τη μέρα σου με γιόγκες και διαλογισμούς. Γενικότερα αν θες να τη βγάλεις καθαρή ξεκίνα τις ανάσες με το καλημέρα…

ΖΥΓΟΣ: Δεν ξέρω αν θα είναι το αφεντικό σου, ο σύντροφός σου, ο κολλητός σου ή όποιος άλλος, το θέμα είναι σήμερα ότι θα πρέπει να είσαι έτοιμος να υποστείς αυτές τις ψυχικές μεταλλάξεις που έχουν κάποιοι άνθρωποι και μπορούν από τη μία στιγμή στην άλλη να μεταμορφωθούν από τους απόλυτους δυνάστες στα απόλυτα θύματα. Το θέμα είναι να μην ψαρώσεις και καταλήξεις να παίζεις το παιχνίδι τους. Στη χειρότερη, ακόλουθα το…”Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει.”

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Πώς αντιδράς σήμερα στο ενδεχόμενο να προκύψει έστω και μία υπόνοια φλερτ από το φιλικό σου κύκλο, είτε άμεσα, και εννοώ ότι βλέπεις πως μία φιλική σχέση δεν είναι τόσο αθώα όσο την παρουσιάζεις ως τώρα, είτε έμμεσα, που κάποιος γνωστός, φαίνεται να εξωτερικεύει το ενδιαφέρον του για σένα; Θα κινηθείς καρφί για το στόχο σου; Θα κινηθείς μεν, αλλά υπόγεια δε, μέχρι να πει το δεσπότη Παναγιώτη; Ή θα κάτσεις να αναλύσεις κάθε λεπτομέρεια της κατάστασης μέχρι να πετάξει το πουλάκι; Δεν ήξερε, δε ρώταγε...;

ΤΟΞΟΤΗΣ: Κάποιες φορές μπορεί να σιωπάς επειδή βαριέσαι ακόμα και να αντιπαρατεθείς. Κάποιες άλλες, η σιωπή σου είναι μέρος της στρατηγικής σου. Μην περιμένεις τρίτο σενάριο, σε καμία άλλη περίπτωση δεν κρατάς το στόμα σου κλειστό. Κι επειδή σήμερα δε βαριέσαι, τί μένει; Μα το ότι έχεις σχέδιο κι ένας θεός ξέρει σε τι δοκιμασία θα μπουν όσοι αποτελούν μέρος ή στόχο του σχεδίου σου. Η καλύτερη μπίζνα σήμερα θα ήταν να στήσω πάγκο με φυλαχτά για τους συναδέλφους των Τοξοτών, αλλά τί να κάνω που είστε και πολλοί…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι γεγονός πως αν μπορούσε σήμερα ένα Τζίνι να εμφανιστεί μπροστά σου και να πραγματοποιήσει την πιο απλή, αλλά ουσιαστική ευχή που θα μπορούσες να κάνεις αυτή θα ήταν το να είχες τη δυνατότητα να αφήσεις τα προβλήματα του σπιτιού στο σπίτι και της δουλειάς στη δουλειά. Και καλά πες με το πρώτο κάτι γίνεται, με τον εργασιακό όμως πυρετό, που σήμερα ανεβαίνει κατακόρυφα θα χρειαστείς καλό... “ανοσοποιητικό” για να τα βγάλεις πέρα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Και μόνο η πιθανότητα τις επόμενες μέρες να χάσεις οποιαδήποτε ευκαιρία να βρεθείς ανάμεσα σε φίλους και αγαπημένα σου πρόσωπα σε κάνει να σκας σαν αλλεργικός που πάσχει από άσθμα. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο καλό θα είναι να κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου προκειμένου να δουλεύεις οργανωμένα και με συγκέντρωση και να μην υποτιμάς την οποιαδήποτε εκκρεμότητα νομίζεις ότι μπορείς να αφήσεις για αύριο, επειδή αύριο θα την πετάξεις. Πες εκεί ένα ευχαριστώ να πάει στο καλό…Ούτως η άλλως γαϊδούρι με την οδοντοστοιχία του Κλούνεϊ δεν πρόκειται να βρεις. Άσε που κι αυτουνού ψεύτικα είναι…

ΙΧΘΥΕΣ: Καλά, όχι πως αν σε βάλω στην πρίζα θα αρχίσεις να τρέχεις πάνω-κάτω…Πάλι με το πάσο σου θα κάνεις όσα είναι να κάνεις. Όμως, επειδή μέχρι το τέλος του μήνα και τον επόμενο μισθό έχουμε ακόμα καιρό, θα σου πρότεινα να κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου και δουλειές που θα πλήρωνες για να τις κάνουν άλλοι για σένα, μπας και γλιτώσεις κανένα φράγκο. Γενικότερα το να βάλεις ένα όριο στα έξοδά σου θα ήταν μία πολύ καλή ιδέα σήμερα.

