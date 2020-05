Κοινωνία

Καμίνια: Ομαδική επίθεση σε αστυνομικούς

Μοτοπορεία δεκάδων μοτοσικλετών εξαπέλυσαν επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις.

Δεκάδες μοτοσικλέτες με οπαδούς βρέθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στα Καμίναι, όπου επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι περίπου 50 μοτοσικλετών έκανε μοτοπορεία και όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με αστυνομικούς της ομάδας «ΔΡΑΣΗΣ», τους πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερα άτομα.

Οι προθέσεις των μοτοσικλετιστών και ο προορισμός τους δεν έχουν γίνει σαφή.