Ζευγάρι νεαρών απήγαγε και σκότωνε κόσμο

Αντιμέτωποι με θανατικές ποινές οι δύο νεαροί. Η δράση και τα εγκλήματά τους.

Μια νεαρή Αμερικανίδα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για μια σειρά απαγωγών τριών Καλιφορνέζων που επισκέπτονταν στο Μεξικό και τις δολοφονίες των δύο εξ αυτών.

Η Λέσλι Μπριάνα Μάτλα, 20 ετών, Αμερικανίδα που ζει στο Μεξικό, και ο Χουάν Κάρλος Μοντόγια Σάντσες, 25 ετών, από την παραμεθόρια μεξικανική πόλη Τιχουάνα, συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η νέα πέρασε τρεις φορές τα σύνορα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο για να πάει να παραλάβει στις ΗΠΑ τα λύτρα που ζητήθηκαν από τις οικογένειες των θυμάτων, τα οποία ζούσαν σε διαφορετικές πόλεις της Καλιφόρνιας.

Οι τρεις άνδρες απήχθησαν στην Τιχουάνα, όπου πήγαν για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους.

Κάθε φορά, οι οικογένειες δέχονταν τηλεφωνική κλήση από μεξικανικό αριθμό, κατά τη διάρκεια της οποίας τους δινόταν διαταγή να αφήσουν λύτρα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Οι μεξικανικές αρχές βρήκαν το πτώμα του ενός από τα θύματα «μία ημέρα αφού ο ενήλικος γιος του άφησε έναν σάκο που περιείχε 25.000 δολάρια μέσα στις γυναικείες τουαλέτες ενός εστιατορίου», αναφέρει η δικογραφία που έχει καταρτιστεί στις ΗΠΑ.

Το δεύτερο θύμα επίσης δολοφονήθηκε παρότι η οικογένεια προσπάθησε, μάταια, να παραδώσει τα λύτρα των 25.000 δολαρίων.

Ο τρίτος άνδρας σώθηκε έγκαιρα από την αστυνομία της Τιχουάνας, αφού ειδοποιήθηκε από μέλος της οικογένειάς του ότι οι απαγωγείς ζητούσαν 20.000 δολάρια. Κρατείτο στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχαν οδηγηθεί τα δύο προηγούμενα θύματα, όπως έδειξαν τηλεφωνικά δεδομένα.

Το ζευγάρι των φερόμενων ως απαγωγέων, που κρατείται από τις αρχές των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.