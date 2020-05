Κόσμος

Κορονοϊός: υποχώρησε ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στις ΗΠΑ

Ο νέος ημερήσιος απολογισμός στις ΗΠΑ συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους των τελευταίων εβδομάδων.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Δευτέρα 759 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 90.309 νεκρούς, κατά την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους των τελευταίων εβδομάδων.

Η χώρα που θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς στον πλανήτη εξαιτίας της πανδημίας σε απόλυτο αριθμό καταγράφει επίσης πάνω από 1,5 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτής της σχολής ιατρικής ως χθες Δευτέρα στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας).

Πάνω από 283.000 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης θρηνεί το ένα τρίτο των θανάτων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο απολογισμός της πανδημίας στις ΗΠΑ αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου 112.000 νεκρούς ως την 6η Ιουνίου, σύμφωνα με τον μέσο όρο 20 επιδημιολογικών μοντέλων που συνήγαγαν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

Νωρίτερα χθες Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι παίρνει υδροξυχλωροκίνη προληπτικά εναντίον του κορονοϊού, αψηφώντας τις συστάσεις των αμερικανικών υγειονομικών αρχών.