Πέθανε ο ιδρυτής του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου

Πέθανε, σε ηλικία 92 ετών, ο ιδρυτής του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI) Ευγένιος Ρωσσίδης, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πέντε πρωτεργάτες που έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού λόμπι στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του AHI, ο Ευγένιος Ρωσσίδης αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση του Ινστιτούτου μετά την τουρκική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για να υποστηρίξει τα αμερικανικά συμφέροντα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας-Κύπρου. Ο αγώνας και η προσφορά του για τη προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο έχουν αναγνωριστεί ευρέως. Έχει μάλιστα χαρακτηριστεί ως ο αρχιτέκτονας του εμπάργκο για τη μεταφορά αμερικανικών όπλων στη Τουρκία, το οποίο είχε υπερψηφιστεί από το Κογκρέσο με διακομματική στήριξη μετά την τουρκική εισβολή. Το εμπάργκο είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 5 Φεβρουαρίου 1975 και παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1978, ενώ μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να θεωρείται ως η «πιο ουσιαστική πολιτική νίκη για το κράτος δικαίου στην Κύπρο».

Από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε Εμβληματική Μορφή της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας

Ο Ευγένιος Ρωσίδης είχε γεννηθεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 23 Οκτωβρίου το 1927. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και σταδιοδρόμησε ως δικηγόρος, καθώς εργάστηκε για τη μεγάλη δικηγορική εταιρείας Rogers & Wells. Το 1956 προσελήφθη από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης.

Συνέχισε τη καριέρα του ως σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οπού προσελήφθη το 1959. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα επέστρεψε στο ίδιο υπουργείο ως υφυπουργός της κυβέρνησης του Ρίτσαρντ Νίξον. Αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση, έγινε ο πρώτος Ελληνοαμερικανός του οποίου ο διορισμός επικυρώθηκε από τη Γερουσία. Μετά την τουρκική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην ίδρυση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI).

Στο διάστημα 1976-1979 διετέλεσε εκδότης στην ιστορική ομογενειακή εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ». Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 εργάστηκε στην προεκλογική επιτροπή των Ρόναλντ Ρίγκαν και Τζορτζ Μπους. Είχε δημοσιεύσει σειρά άρθρων και βιβλίων σχετικά με το Κυπριακό, τη σημασία της Ελλάδας για την αμερικανική εξωτερική πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ.

Το 2004 ο πρόεδρος Κωστής Στεφανόπουλος είχε αναγνωρίσει τη προσφορά του, τιμώντας με το Βραβείο του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ακολούθησαν και άλλες διακρίσεις, καθώς το 2014 είχε τιμηθεί από τη κυπριακή βουλή των αντιπροσώπων και το 2016 από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Συγκίνηση στην Ελληνοαμερικανική Κοινότητα

Ο πρόεδρος του AHI, Νίκος Λαρυγγάκης, αποχαιρέτησε σε προσωπικό τόνο τον μέντορα και προκάτοχο του στην ηγεσία του Ινστιτούτου. Όπως εξήγησε, ο Ευγένιος Ρωσσίδης ήταν ένας άνθρωπος που ενεργούσε με βάση τις πεποιθήσεις και τις αρχές του και ως εκ τούτου υποστήριξε τα θέματα που τον αφορούσαν για όλους τους σωστούς λόγους.

«Πάντα προσπαθούσα να καθοδηγώ αυτόν τον οργανισμό με τρόπο που να τιμά το όνομά του και το πάθος με το οποίο υπερασπίστηκε τους σκοπούς για τους οποίους νοιάστηκε βαθιά. Δεν είχα ποτέ καμία ψευδαίσθηση ότι τον αντικαθιστώ επειδή δεν μπορεί να αντικατασταθεί ένας θρύλος. Θα προσπαθήσω, όμως, να κάνω το καλύτερο δυνατό για να συνεχίσω το έργο και την κληρονομιά του», είπε ο Νίκος Λαρυγγάκης.

Από την πλευρά του, ο ύπατος πρόεδρος της AHEPA, Γιώργος Χωριάτης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του, λέγοντας ότι ο Ευγένιος Ρωσσίδης θα λείψει από τις ζωές των ανθρώπων που άγγιξε και ενέπνευσε μέσω της αφοσίωσης που επέδειξε στην επιδίωξη της αριστείας και της δικαιοσύνης. Ο Ευγένιος Ρωσσίδης ήταν μέλος της AHEPA από το 1954.

«Ένας υπερήφανος Αμερικανός και παθιασμένος Έλληνας, η κληρονομιά του Ρωσσίδη θα ζήσει μέσω του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου και των οργανώσεων που ίδρυσε και ηγήθηκε για την υποστήριξη του κράτους δικαίου, του Ελληνισμού και της κυπριακής υπόθεσης», σημείωσε ο κ. Χωριάτης.