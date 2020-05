Life

Σεφερλής - Τσαβαλιά: το “ξύλο”, οι κριτικές, ο έρωτας και η νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγαπημένο ζευγάρι μίλησε για όλους και για όλα στο "Ενώπιος Ενωπίω" και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι είπαν για τις αυστηρές κριτικές και τον "πόλεμο" που έχουν δεχθεί.