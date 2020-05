Τεχνολογία - Επιστήμη

ΑΤΜ για μάσκες στην Κρήτη (βίντεο)

Ο εμπνευστής του εγχειρήματος που κερδίζει «καρδιές» στην Κρήτη. Η λειτουργία και το κόστος της μάσκας.

