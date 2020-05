Κόσμος

Χιλή: Συγκρούσεις λόγω έλλειψης τροφίμων εν μέσω lockdown (εικόνες)

Επεισόδια σημειώθηκαν σε συνοικίες της Χιλής, οι κάτοικοι των οποίων έχουν πρόβλημα σίτισης.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές χθες Δευτέρα εν μέσω του lockdown στο Σαντιάγο για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς τοπικοί αιρετοί τόνιζαν πως μια από τις πιο φτωχές συνοικίες της πρωτεύουσας της Χιλής είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις τροφίμων.

Φωτογραφίες και βίντεο που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα ή αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν διαδηλωτές να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα, να φωνάζουν συνθήματα και να βάζουν φωτιά σε ξύλα σε νότιο προάστιο και αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υπό πίεση για να διαλύσουν το μεγεθυνόμενο πλήθος.

Ο δήμος προειδοποίησε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως στη γειτονιά Ελ Μπόσκε, μια από τις φτωχότερες της πρωτεύουσας όπου πολλοί βρίσκουν δουλειά μόνο στην παραοικονομία — αν βρίσκουν — πολλές οικογένειες πεινάνε. Η συνοικία έχει τεθεί σε καραντίνα από τα μέσα του Απριλίου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Τις τελευταίες εβδομάδες δεχόμαστε ολοένα περισσότερα αιτήματα για τρόφιμα από πολίτες», τόνισε ο Σάντι Μέλο, ο δήμαρχος της συνοικίας, που ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα (αντιπολίτευση), μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό BioBio. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, ο κόσμος πεινάει και δεν μπορεί να δουλέψει».

Το Σαντιάγο θεωρητικά είναι μια από τις πλουσιότερες πόλεις της Λατινικής Αμερικής. Αλλά το τεράστιο χάσμα πλουσίων-φτωχών και η αίσθηση της διεύρυνσης της ανισότητας ήταν ένας από τους παράγοντες που πυροδότησαν τις μαζικές διαδηλώσεις στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Πολλά από τα αιτήματα που πρόβαλαν οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στις συντάξεις και τους μισθούς, δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Το γραφείο του δημάρχου Μέλο ανέφερε πως οι τοπικές αρχές στη συνοικία Ελ Μπόσκε διένειμαν πάνω από 2.000 πακέτα με τρόφιμα στις οικογένειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ωστόσο προειδοποίησε την κεντρική κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να «συνεχίσει να φορτώνει στους δήμους μια ευθύνη που οικονομικά αδυνατούμε να εκπληρώσουμε».

Ο κεντροδεξιός πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα διαβεβαίωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του αργότερα χθες ότι η κυβέρνησή του θα διανείμει 2,5 εκατομμύρια πακέτα με τρόφιμα και είδη καθαρισμού και υγιεινής σε σπίτια οικογενειών που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες στα τέλη της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης.

«Θα δώσουμε την προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες οικογένειες», είπε ο Πινιέρα, αποκαλώντας «ιστορική» την πρωτοβουλία της κυβέρνησής του.

Η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής έχει ήδη ανακοινώσει ότι καταρτίζει μέτρα για την τόνωση της οικονομίας, που προβλέπουν τη δαπάνη ποσού ίσου με το 7% του ΑΕΠ, ώστε να ξεπεραστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία. Αλλά ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης και κοινωνικοί φορείς επικρίνουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, που θεωρούν ανεπαρκείς.

Στα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση συγκαταλέγεται η αύξηση των επιδομάτων ανεργίας, η αναβολή της καταβολής βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών και η δημιουργία γραμμών πιστώσεων με κρατικές εγγυήσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό ξεπέρασαν τα 40.000 την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζουν να αυξάνονται με τα νοσοκομεία να πλησιάζουν το όριο του κορεσμού καθώς πλησιάζει ο χειμώνας του νότιου ημισφαιρίου. Κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα δεδομένα, στη χώρα καταγράφονται πλέον 46.059 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 478 θάνατοι από την COVID-19.