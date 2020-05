Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για εστίαση: πιθανή η επιλογή σε καταστήματα να μην ανοίξουν (βίντεο)

Τι είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα επέκτασης σε τραπεζοκαθίσματα. Πότε ανοίγουν τα γυμναστήρια. Τι αναμένεται να αλλάξει στις παραλίες.

Για τη σταδιακή άρση των μέτρων και την επιστροφή στη νέα καθημερινότητα μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας τα μέτρα στην εστίαση και την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων, ο κ. Γεωργιάδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα επέκτασης, να διατηρήσουν κλειστές τις επιχειρήσεις τους.

“Μπορεί να τους δώσουμε και την επιλογή να μην ανοίξουν. Να εξακολουθήσουν δηλαδή να έχουν το -40% και τους εργαζόμενούς τους σε αναστολή, προκειμένου να πάρουν τα 800 ευρώ” είπε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε εξάλλου ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την εστίαση δεν είναι εφαρμόσιμα. “Για αυτά τα καταστήματα θα υπάρξει πρόβλεψη” σημείωσε. “Για να είμαι όμως δίκαιος πρέπει να πω ότι μάθαμε από την ΑΑΔΕ ότι πολλά από αυτά παραδοσιακά το καλοκαίρι κλείνουν” πρόσθεσε.

Σχολίασε δε ότι τα μέτρα κρίθηκαν… στη μεζούρα! “Είναι πιο ελαστικά από τις αρχικές προτάσεις των ειδικών” δήλωσε τόσο για την εστίαση, όσο και για τα αυστηρά μέτρα στις παραλίες χωρίς μουσική και αλκοόλ.

“Σύντομα τα μέτρα θα γίνουν πιο ελαστικά στις παραλίες. Εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις απόψεις των ειδικών και τις ανάγκες των επιχειρήσεων” τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τα γυμναστήρια είπε ότι δέχεται συνεχώς αιτήματα για το άνοιγμά τους, ωστόσο λόγω των συνθηκών που επικρατούν σε αυτά κατά τη διάρκεια της προπόνησης των πελατών, προσδιορίζεται να ανοίξουν προς το τέλος Ιουνίου.