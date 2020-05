Υγεία - Περιβάλλον

Τα χρόνια προβλήματα και οι έκτακτες ανάγκες υγείας τις ημέρες της πανδημίας

Γράφει ο Εμμανουήλ Βαϊδάκης, Διευθυντής Παθολόγος στο Metropolitan Hospital.

Η πανδημία της λοίμωξης COVID19 έχει επιβάλει μια πρόσκαιρη, νέα καθημερινότητα που, όσο δυσάρεστη και αν είναι, είναι για το ατομικό και συλλογικό καλό μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθένας από εμάς τηρεί τους κανόνες που έθεσαν επιστήμη και πολιτεία για να μην επιτρέψει στη νόσο να «χτυπήσει την πόρτα του». Ωστόσο, εκτός από τον κορωνοϊό υπάρχουν και τα χρόνια προβλήματα, οι έκτακτες ανάγκες και γενικά οι καταστάσεις που, αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν πολύ εύκολα να μας οδηγήσουν από άλλο δρόμο στα αποτελέσματα που προσπαθούμε - με επιτυχία στην περίπτωση του ιού ? , να αποφύγουμε. Τι κάνουμε γι` αυτές, πώς τις αντιμετωπίζουμε; Παίρνουμε επίσης τα μέτρα μας: μιλάμε με γιατρό, επισκεπτόμαστε γιατρό, ή επισκεπτόμαστε νοσοκομείο.

Τι συμβαίνει με τα χρόνια προβλήματα ή τις έκτακτες ιατρικές ανάγκες αυτές τις ημέρες:

Στις μέρες μας, συμβαίνει, δυστυχώς, το εξής: ασθενείς με χρόνια προβλήματα διακόπτουν –εν μέσω πανδημίας και λόγω αυτής ? την παρακολούθηση και ενίοτε τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσουν για τα ζητήματα που ταλαιπωρούν την υγεία τους, ενώ και οι διαγνωστικές εξετάσεις παραπέμπονται στις καλένδες. Όσον αφορά τις έκτακτες ιατρικές ανάγκες, αυτές είτε δεν τυγχάνουν της δέουσας προσοχής και αξιολόγησης είτε αντιμετωπίζονται κατ’ οίκον με πενιχρά μέσα και ανάλογα αποτελέσματα.

Ο φόβος και η αποφυγή των ιατρικών εξετάσεων, θεραπειών και επισκέψεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και ίσως και τη ζωή αρκετών ασθενών με χρόνια προβλήματα ή έκτακτες ανάγκες:

Πρέπει να είναι σαφές και κατανοητό από κάθε ασθενή ότι η πλημμελής αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας μπορεί να αποβεί καταστροφική. Κάθε οξύ πρόβλημα υγείας πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Για παράδειγμα μια οξεία θωρακαλγία μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου ή πνευμονικής εμβολής ή ακόμη και ρήξης ανευρύσματος αορτής. Όλες αυτές οι καταστάσεις μπορούν να επιφέρουν άμεσα το θάνατο, αν δεν απευθυνθεί ο πάσχων σε κάποια δομή υγείας. Επίσης, τα χρόνια προβλήματα υγείας, ακόμα και αν τώρα φαίνονται ήσσονος σημασίας, αν παραμεληθούν επί μακρόν είναι δυνατόν να επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες ή και το θάνατο. Ο σακχαρώδης διαβήτης, επί παραδείγματι, χρειάζεται τακτική παρακολούθηση και συστηματική ρύθμιση από παθολόγο προς αποφυγή καρδιαγγειακών, νευρολογικών, οφθαλμολογικών, νεφρολογικών επιπλοκών, αλλά και σοβαρών λοιμώξεων. Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι η επίσκεψη στο γιατρό ή, σε κάποιες περιπτώσεις, και στο νοσοκομείο είναι επιβεβλημένη και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμελείται.

Πότε και ποιοι πρέπει να επισκεφθούν τον γιατρό τους για θέμα υγείας:

Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο κάθε άνθρωπος με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας πρέπει να συμβουλεύεται τον γιατρό του. Στην εποχή της πανδημίας αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες». Σε αυτές ανήκουν όλα τα άτομα με ανοσοκαταστολή, δηλαδή μειωμένη άμυνα του οργανισμού, είτε λόγω νόσου είτε λόγω θεραπείας. Παραδείγματα αποτελούν οι πάσχοντες από κακοήθη νεοπλάσματα, από αυτοάνοσα νοσήματα, από καρδιαγγειακά, αναπνευστικά και από σακχαρώδη διαβήτη. Η απαρέγκλιτη παρακολούθηση και αυστηρή ρύθμιση των νοσημάτων αυτών αποτελεί για τις ευπαθείς ομάδες ασπίδα προστασίας έναντι της COVID19, υπό την έννοια ότι, αν προσβληθούν, θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν ευκολότερα στην απειλή.

Πόσο ασφαλές είναι να επισκεφτεί κάποιος το Θεραπευτήριο αυτή την περίοδο:

Η περίπτωση του Metropolitan Hospital είναι απολύτως πειστική για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται. Ως γνωστόν το πρώτο κρούσμα του ιού στην Αττική διεγνώσθη στο θεραπευτήριο Metropolitan και, από τότε, έχουν γίνει πολλές εξετάσεις στα ειδικά εργαστήριά του, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα θετικό κρούσμα στο ιατρικό προσωπικό του. Αυτό αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη αποτελεσματικής εφαρμογής του αυστηρού πρωτοκόλλου προστασίας που έχει ενεργοποιήσει το Θεραπευτήριο έναντι της μετάδοσης του ιού. Το πρωτόκολλο αφορά επισκέπτες, ασθενείς, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Υπάρχουν αυστηρά μέτρα προστασίας κατά την είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις του Θεραπευτηρίου, αλλά και στο τμήμα επειγόντων, στα εξωτερικά ιατρεία, στις νοσηλευτικές μονάδες και στα χειρουργεία. Επομένως, η επίσκεψη στο Metropolitan Hospital θεωρείται και είναι ασφαλής, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας ατομικά τηρεί τις οδηγίες για την προστασία τόσο του εαυτού του όσο και των συνανθρώπων του.

