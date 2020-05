Τοπικά Νέα

Αγριογούρουνο προκάλεσε σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό (εικόνες)

Δύο αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Αγώνας από την Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό οδηγού!

Δύο αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Στυλίδα με θύτη ένα αγριογούρουνο!

Το άγριο ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο λίγο μετά τον κόμβο της Αγίας Μαρίνας. Διερχόμενος οδηγός στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση με το αγριογούρουνο κατέληξε σε κολόνα φωτισμού και στη συνέχεια σε ένα δέντρο.

Ο 23χρονος οδηγός ενός άλλου αυτοκινήτου, που ακολουθούσε, δεν μπόρεσε να αντιδράσει άμεσα και έπεσε πάνω στο πρώτο, ο 63χρονος οδηγός του οποίου είχε εγκλωβιστεί στις λαμαρίνες τραυματισμένος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από τη Λαμία και τη Στυλίδα, η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, το ΕΚΑΒ, πυροσβέστες από τη Στυλίδα και η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία για να απεγκλωβίσουν τον τραυματία οδηγό.

Ο 63χρονος αφού απεγκλωβίστηκε διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Το ΑΤ Στυλίδας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το διπλό αυτό τροχαίο, που ευτυχώς δεν κόστισε κάποια ανθρώπινη ζωή.

Πηγή: lamiareport.gr