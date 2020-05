Παράξενα

Επική λύση για την τήρηση των αποστάσεων σε καφέ (εικονες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν αδιαμφισβήτητα πρωτότυπο τρόπο για να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας βρήκαν οι ιδιοκτήτες καφετέριας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν σιγά-σιγά να ζωντανεύουν και πάλι. Καφέ έχουν ανοίξει ή πρόκειται να ανοίξουν, αλλά ειδικά πρωτόκολλα διάταξης των τραπεζοκαθισμάτων τίθενται σε ισχύ για να αποφευχθεί δεύτερο κύμα πανδημίας. Ακόμη και στη Γερμανία, όπου οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης ήταν ιδιαίτερα αυστηροί, τα μέτρα χαλαρώνουν. Με προσοχή, ωστόσο.

Στην πόλη Schwerin, πρωτεύουσα του κρατιδίου Mecklenburg-Vorpommern στα βορειοανατολικά της χώρας, οι ιδιοκτήτες του «Cafe Rothe Schwerin» είχαν μια πρωτότυπη ιδέα για την ασφάλεια των πελατών.

Το καφέ άνοιξε προσφάτως και τοποθέτησε τα «τραπεζάκια έξω» σε απόσταση 1,5 μέτρου το ένα από το άλλο, όπως ακριβώς υποχρεούται να κάνει κάθε κατάστημα εστίασης.

Όμως, η ιδιοκτήτρια, η Jacqueline Rothe έκανε ένα βήμα παραπέρα για να εξασφαλίσει το ότι οι πελάτες κρατούν μεταξύ τους τις αποστάσεις ασφαλείας: προσφέρει σε κάθε πελάτη ένα ψάθινο καπελάκι στο οποίο είναι προσαρμοσμένα δύο βοηθητικά κολύμβησης σε πισίνα που τα ξέρουμε ως «μακαρόνια».

Δεν είναι πλέον εφικτό να σκύψει πελάτης στο πρόσωπο της/του συνοδού του/της για να του ψιθυρίσει κάτι στο αυτί (ή για άλλον λόγο). Αναζήτησαν από το Bored Panda την Jacqueline Rothe, η οποία διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για έκτακτο μέτρο που σχετίζεται με την επαναλειτουργία του καφέ και ότι δεν υποχρεούνται οι πελάτες του «Cafe Rothe Schwerin» να φορούν τακτικά «μακαρόνια» στο κεφάλι για να απολαύσουν τον καφέ τους.