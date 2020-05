Πολιτική

Μήνυμα της Σακελλαροπούλου για την Γενοκτονία των Ποντίων

Τι αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή την συμπλήρωση 101 χρόνων από τα δραματικά γεγονότα.

«Σήμερα τιμούμε τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα των Ελλήνων του Πόντου, που χάθηκαν πριν από έναν αιώνα» αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα 101 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που συμπληρώνονται σήμερα.

«Η Ελλάδα, καθώς και άλλες χώρες, έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία αυτή, αποτίοντας με τον τρόπο αυτό τον ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης στη θυσία του ποντιακού ελληνισμού. Παράλληλα, οφείλουμε να αναλογιστούμε την τεράστια συμβολή και ενεργό συμμετοχή των διασωθέντων Ελλήνων του Πόντου στην ανόρθωση του ελληνικού κράτους υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, στην οικονομική ανάταση, καθώς και στην άνθηση της ελληνικής παιδείας και του πολιτισμού κατά τον 20ο αιώνα.

Η διεθνής κοινότητα έχει χρέος να φέρνει στο φως και να καταδικάζει ενέργειες αποτρόπαιης βαρβαρότητας, όπως η συστηματική εξολόθρευση αθώων πολιτών, προκειμένου όχι μόνο να διαφυλαχθεί η μνήμη των θυμάτων αλλά και να αποτραπούν παρόμοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάληψη της ευθύνης για ειδεχθείς πράξεις του παρελθόντος και η ειλικρινής μεταμέλεια αποτελούν δείγμα γενναιότητας και ευθύνης ηγετών, που προσβλέπουν σε ένα μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερίας των λαών» καταλήγει η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.