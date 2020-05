Life

“Γυναίκα χωρίς όνομα”: το “Πρωινό” στα νέα γυρίσματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 μίλησαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τις εξελίξεις, τις συνθήκες των γυρισμάτων και τη δική τους καραντίνα...