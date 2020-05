Τοπικά Νέα

Σεισμός στην Κάρπαθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τι υποστηρίζει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 11:03 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 472 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας και το επίκεντρο εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 64 χιλιόμετρα ανατολικά/νοτιανατολικά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.