Η πανδημία οδηγεί την Κυβέρνηση σε νέο οικονομικό πρόγραμμα

Ένα νέο πρόγραμμα «προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα» επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Του Νίκου Ρογκάκου

Ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα θα αρχίσει να μορφοποιεί από τον Ιούνιο η κυβέρνηση, με ορίζοντα ανακοινώσεων πιθανότατα πέριξ των πρώτων «γενεθλίων» από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Το προεκλογικό πρόγραμμα αλλά και οι μετεκλογικές δεσμεύσεις στο τρίπτυχο μείωση φόρων- προσέλκυση επενδύσεων- δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης έχει προφανώς ανατραπεί μετά το χτύπημα του κορονοϊού αλλά όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές «το πρόγραμμά μας δεν αλλάζει». Υπ΄ αυτό το πρίσμα και υπό την προϋπόθεση ότι οι εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο δεν θα οδηγήσουν σε νέες ανατροπές, η κυβέρνηση σχεδιάζει από τον Ιούνιο σύμφωνα με πληροφορίες να επαναπροσδιορίσει στο χρόνο και στη νέα πραγματικότητα τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει, παρουσιάζοντας «ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα με τα ίδια χαρακτηριστικά».

Ήδη για παράδειγμα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει δηλώσει πως για φέτος οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ τις οποίες είχε ο ίδιος νωρίτερα εξαγγείλει δεν θα υλοποιηθούν ενώ δεδομένων των συνθηκών δεν περιμένει κανείς πως θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι η σταδιακή μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της οποίας την κατάργηση σε ορίζοντα τετραετίας (ίσως και νωρίτερα) είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

Στον «πάγο» έχει μπει επίσης και το σχέδιο προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων ενώ ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση της ανεργίας στο 15% στο τέλος της φετινής χρονιάς. Διεθνείς οργανισμοί και αναλυτές, προβλέπουν αύξηση της ανεργίας στο 20% φέτος πριν αρχίσει και πάλι η αντίστροφη πορεία (καλώς εχόντων των πραγμάτων) από το 2021.

Καθυστερήσεις και αρρυθμίες παρουσιάζονται και σε μια σειρά άλλων κυβερνητικών εξαγγελιών πριν (την κρίση) που συνδέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε ένα πρωτοφανές «πάγωμα» των σχεδιασμών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανατροπές υπάρχουν σε κάθε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και σχεδιασμών ενώ οι προβλέψεις για ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,8% φέτος έχουν διαδεχθεί σενάρια ύφεσης 4,7% στο βασικό σενάριο και 7,9% στο δυσμενές σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση θα εκπονήσει ένα πρόγραμμα «προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα» όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των χειρισμών σημειώνοντας πως οι κεντρικοί άξονες του κυβερνητικού προγράμματος παραμένουν αμετάβλητοι και προσηλωμένοι στο τρίπτυχο μείωση φόρων – προσέλκυση επενδύσεων- δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης.