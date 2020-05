Συνταγές

Μπουκιές κοτόπουλου με σως τσένταρ, μπέικον και πατάτες από τον Βασίλη Καλλίδη

Η απόλυτη συνταγή για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει τηγανιτές πατάτες και βελούδινη σως τσένταρ! Δείτε πώς μπορείτε να την φτιάξετε!