Αθλητικά

Αυγενάκης: Θετικός στην παρουσία 20% των φιλάθλων στα γήπεδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα γίνει η συζήτηση για την παρουσία φιλάθλων και πότε αναμένεται η εκκίνηση της Σούπερ Λίγκας.

“Βλέπω την πρόταση αυτή με καλό μάτι” απάντησε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης στο Θέμα 104,6 και στους Μπάμπη Κούτρα και Νίκο Φελέκη, αναφορικά με το ενδεχόμενο παρουσίας 20% του προβλεπόμενου αριθμού φιλάθλων στα γήπεδα, όπως ακριβώς θα ισχύει σε παραστάσεις και θεάματα.

“Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση” σχολίασε ο κ. Αυγενάκης, αλλά πρόσθεσε πως “αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε από τη επόμενη σεζόν, από το Σεπτέμβριο”, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να “έχουμε πισωγυρίσματα”.

Παράλληλα, “ η απόφαση της διοργανώτριας αρχής που την εξέφρασε χθες εγγράφως, προτείνει για τις 6-7 Ιουνίου” την επανεκκίνηση της Super League επιβεβαίωσε ο κ. Αυγενάκης, παρότι “τον πρώτο λόγο τον έχουν τα στελέχη της υγειονομικής επιτροπής του υπουργείου αθλητισμού και οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου υγείας”. “Όλα φαίνεται ότι εξελίσσονται κατά γράμμα” σχολίασε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, εστιάζοντας και στα ειδικά πρωτόκολλα που έχουν εκπονηθεί ανά άθλημα.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο υιοθέτησης του γερμανικού πρωτοκόλλου για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, “δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο” τόνισε ο κ. Αυγενάκης. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως “καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως στη Γερμανία, τα ενσωματώνουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Δεν υπάρχει το τέλειο, το ιδανικό και εκείνοι παλεύουν απέναντι στον αόρατο εχθρό και εμείς το ίδιο κάνουμε” εξήγησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού.

Απαντώντας σχετικά με τις αντιδράσεις για την μετάθεση της ημερομηνίας εκλογών της ΕΠΟ, “προκαλούν σε κάποιους αντιδράσεις, ναι το βλέπω” τόνισε ο κ. Αυγενάκης, αλλά “μας ενδιαφέρει να είμαστε απόλυτα εναρμονισμένοι με τους κανόνες που οι UEFA και FIFA έχουν θέσει”. Λόγω του κορονοϊού δεν ήταν έτοιμες οι UEFA και FIFA να καταθέσουν τον οδικό χάρτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα “η απόφαση κεντρικά, κυβερνητικά είναι οι εκλογές των ομοσπονδιών, ολυμπιακών και μη, να γίνουν το φθινόπωρο.

Επιπλέον, “από σήμερα ανοίγουμε την πλατφόρμα, που το κάθε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο μπορεί να εγγραφεί απευθείας” γνωστοποίησε ο Υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την “πρώτη καταγραφή του κάθε ερασιτεχνικού σωματείου σε όλα τα αθλήματα πανελλαδικά”. “Αυτό το μητρώο θα είναι προσβάσιμο προς όλους” τόνισε ο κ. Αυγενάκης και εξήγησε πως θα πρόκειται για την πρώτη πλήρη αποτύπωση, καθώς το “υβριδικό” μητρώο που υπήρχε μέχρι πρότινος, καταστράφηκε από την κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο στα τέλη του χρόνου, κατέληξε ο Υφυπουργός.