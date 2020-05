Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 8000 οι νεκροί στην Γερμανία

Ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων είναι υψηλότερος από αυτόν που καταγραφόταν μία ημέρα νωρίτερα.

Ακόμη 72 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, με το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να ανέρχεται σε 8.007, ενώ εντοπίστηκαν 513 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον αριθμό τους να φθάνει τα 175.210, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων είναι υψηλότερος από αυτόν που καταγραφόταν μία ημέρα νωρίτερα, όπως και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων (ήταν 21 και 342 αντίστοιχα).