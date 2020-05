Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στα νησιά για τεστ οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμφωνία που έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας για την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό στα νησιά.

Ο ΕΟΔΥ, αξιολογώντας την ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωγραφικής κατανομής και τις δυσκολίες επικοινωνίας με τα δεκάδες ελληνικά νησιά, σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την "Σύμπλευση ΑΜΚΕ" για την πραγματοποίηση τεστ για τον COVID-19 σε μικρά και απομονωμένα νησιά του Αιγαίου. Επεκτείνοντας δημιουργικά το πρόγραμμα των Κινητών Ομάδων και σε επικοινωνία με τους Δήμους των μικρών νησιών θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες σε ευπαθείς ομάδες.

Η Σύμπλευση με τα φουσκωτά και τα πληρώματά της θα μεταφέρει τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ από την Αττική σε κάθε νησί που θα αποφασιστεί, για την διενέργεια διαγνωστικών τεστ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από κοινού με τους ιατρούς και τους εθελοντές της Σύμπλευσης και πάντα με βάση το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που θα μεταβούν στα νησιά θα εξεταστούν πρώτα για COVID-19.

Στη συνέχεια η Σύμπλευση θα μεταφέρει τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και τα βιολογικά δείγματα που συλλέχθηκαν και συσκευάστηκαν κατάλληλα στα συνεργαζόμενα εργαστήρια στην Αττική. Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα πραγματοποιείται μεταφορά δειγμάτων από τεστ για COVID-19, όποτε χρειάζεται, από τα νησιά του Αιγαίου στην Αττική από τις ομάδες της Σύμπλευσης.

Η πρώτη δράση της ανωτέρω συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Μαΐου και οι Πλωτές Ομάδες του ΕΟΔΥ θα επισκεφτούν τη Μήλο, την Κίμωλο, τη Φολέγανδρο και την Σίκινο.

Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει τον καθημερινό αγώνα με καινοτόμες ιδέες και συνεργασίες προκειμένου όλοι μαζί να προασπίσουμε αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία.