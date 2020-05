Κόσμος

Λιβύη: οι δυνάμεις του Χάφταρ αποσύρθηκαν από περιοχές της Τρίπολης

Τη Δευτέρα έχασαν ένα από τα βασικά τους προπύργια στη δυτική Λιβύη, ένα ισχυρό πλήγμα στην εκστρατεία για την κατάκτηση της πρωτεύουσας...

Οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, αποσύρθηκαν από περιοχές της Τρίπολης στη διάρκεια της νύκτας, όπως ανακοίνωσαν, αφού χθες Δευτέρα έχασαν ένα από τα βασικά τους προπύργια στη δυτική Λιβύη, ένα ισχυρό πλήγμα στην εκστρατεία για την κατάκτηση της πρωτεύουσας που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.

Ο εκπρόσωπος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) Άχμεντ αλ Μισμάρι δήλωσε ότι οι δυνάμεις προχώρησαν “σε αναδιανομή και ανατοποθέτηση στα πεδία του μετώπου, αποσυρόμενες από κάποιες πυκνοκατοικημένες περιοχές”.

Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση για την κατάληψη της Τρίπολης, έδρας της κυβέρνησης εθνικής ενότητας που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ και από τον Ιανουάριο έχει το πάνω χέρι στη σύγκρουση μετά τη στρατιωτική στήριξη της Τουρκίας. Ο ΛΕΣ, υπό τον Χάφταρ, στηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Ρωσία και την Αίγυπτο.

Τη Δευτέρα ο στρατός που στηρίζει την κυβέρνηση εθνικής ενότητας κατέλαβε την αεροπορική βάση Ουατίγια, δυτικά της πρωτεύουσας έπειτα από εβδομάδες συγκρούσεων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη νίκη του εδώ και ένα χρόνο και στερώντας από τον ΛΕΣ το μοναδικό του αεροδρόμιο κοντά στην Τρίπολη.

Αφού κατέλαβε τη βάση ο στρατός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας παρέλασε με ένα ρωσικής κατασκευής σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Pantsir το οποίο κατέσχεσε από τον ΛΕΣ μαζί με ένα εγχειρίδιο χρήσης στα αραβικά.

Ο Μισμάρι από την πλευρά του εξήγησε ότι ο ΛΕΣ εγκατέλειψε τη βάση αυτή στο πλαίσιο μιας στρατηγικής απόφασης και ότι εκεί εγκατέλειψαν παρωχημένο εξοπλισμό.