Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χωρίς σοβαρά ψυχικά προβλήματα όσοι νόσησαν βαριά

Τι αναφέρει νέα επιστημονική μελέτη για τους σοβαρά ασθενείς και την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής, χρονίζουσας; ψυχικής νόσου.

Οι περισσότεροι ασθενείς που θα νοσηλευθούν με σοβαρή νόσο Covid-19 θα αναρρώσουν χωρίς να εμφανίσουν χρονίζοντα προβλήματα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με μία νέα επιστημονική μελέτη. Ένα ποσοστό, όμως, αναμένεται να εκδηλώσει τέτοιες διαταραχές, ιδίως μετά την παραμονή του σε κάποια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η έρευνα (συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση) όλων των έως τώρα δημοσιευμένων μελετών πάνω στη σχέση Covid-19 και ψυχικών διαταραχών, καθώς και δεδομένων από την ανάλογη εμπειρία στις προηγούμενες επιδημίες από κορονοϊούς (SARS και MERS), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον δύο στους τρεις ασθενείς που μολύνθηκαν σοβαρά από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 και επιβίωσαν μετά από μάχη στο νοσοκομείο δεν θα εκδηλώσουν συμπτώματα ψυχικών διαταραχών, όπως σύγχυση, ευερεθιστότητα, κακοδιαθεσία κ.ά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Τζόναθαν Ρότζερς του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ψυχιατρικής «The Lancet Psychiatry», ανέφεραν, πάντως, ότι θα χρειαστούν στο μέλλον περισσότερες μελέτες για να αξιολογηθούν καλύτερα όλες οι πιθανές ψυχικές επιπτώσεις (άγχος, κατάθλιψη, σύνδρομο μετατραυματικού στρες, αϋπνία ή πιο σπάνια νευροψυχιατρικά σύνδρομα) της «περιπέτειας» της Covid-19 σε όσους είχαν σοβαρά συμπτώματα.

Η εικόνα που προκύπτει από -έως τώρα- 12 μελέτες, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 3.560 ασθενείς με Covid-19, ηλικίας 12 έως 68 ετών, που νοσηλεύθηκαν σε νοσοκομεία διαφόρων χωρών, δείχνει ότι περίπου το 65% βίωσαν σύγχυση (ντελίριο), το 69% ταραχή και νευρικότητα, ενώ το 21% αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης. Εκτιμάται, όμως, ότι στους περισσότερους δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα ψυχικά προβλήματα μετά την ανάρρωση και την έξοδο από τη ΜΕΘ.

Πάντως, στις νόσους SARS και MERS ένας στους τρεις ασθενείς που επιβίωσε (ποσοστό 34%) είχε συμπτώματα συνδρόμου μετατραυματικού στρες κατά μέσο όρο επί 34 μήνες μετά την αρρώστια του, ενώ σχεδόν ένας στους επτά (ποσοστό 15%) είχε συμπτώματα κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής έως δύο χρόνια μετά. Οι ψυχίατροι θεωρούν πιθανό ότι ανάλογα ποσοστά θα υπάρξουν και στην περίπτωση των ασθενών με Covid-19, που πάλεψαν για τη ζωή τους σε κάποια ΜΕΘ, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί από μελλοντικές μελέτες