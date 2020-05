Κοινωνία

Αρτέμιδα: εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 65χρονου που βρέθηκε σε αυλή

Ποιος είναι ο άνδρας που συνελήφθη και ποια η σχέση του με το θύμα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην τραγωδία...

Ένας 34χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από την αστυνομία για την υπόθεση δολοφονίας ενός 65χρονου άνδρα στην Αρτέμιδα Αττικής, ο οποίος είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του στις 10 του μήνα στην αυλή ενός σπιτιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλλεξε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, το απόγευμα της ίδιας ημέρας το θύμα διαπληκτίστηκε με άγνωστο άτομο, σε προαύλιο χώρο διώροφης οικίας στην Αρτέμιδα. Αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του 65χρονου, ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την διενεργηθείσα νεκροτομή, διαπιστώθηκε ότι αιτία θανάτου ήταν κακώσεις που προήλθαν μετά από πλήξη με θλων όργανο. Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, εξακριβώθηκε ότι δράστης είναι 34χρονος αλλοδαπός. Ως κίνητρο του εγκλήματος φέρονται προσωπικές-οικονομικές διαφορές που είχαν ο κατηγορούμενος με το θύμα.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Σε βάρος του 34χρονου εκδόθηκε ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη.