Χαρίτσης: Να μας πει επιτέλους η κυβέρνηση ποιο είναι το σχέδιό της

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

“Δεν μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αλλάζει γραμμή τρεις φορές μέσα σε 15 ημέρες για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την ελληνική οικονομία”, διεμήνυσε σε συνέντευξή του στο Θέμα Radio ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία “να μας πει επιτέλους ποιο είναι το σχέδιό της”. “Διότι αρχικά ο κ. Σταϊκούρας υποστήριζε ότι είναι καλή η ευρωπαϊκή συμφωνία για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας,ενώ μόλις χθες ακούσαμε τον κ. Σκυλακάκη να λέει ότι οι όροι που συνοδεύουν το πρόγραμμα του ESM είναι επαχθείς”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

“Αυτή τη στιγμή, η ελληνική κοινωνία βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, η οποία επιδεινώνεται από την ολιγωρία της κυβέρνησης. Εμείς δεν πρόκειται, όμως, να κάνουμε ισοπεδωτική αντιπολίτευση για να διεκδικήσουμε πρόσκαιρα μικροκομματικά οφέλη. Από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την αναγκαία εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης; Ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα”, δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης, προαναγγέλλοντας ότι “στο τέλος της εβδομάδας ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι”, στη βάση των νέων, δυσμενών δυστυχώςεξαιτίας της ολιγωρίας της κυβέρνησης, συνθηκών της ελληνικής οικονομίας”.

Αναφερόμενος στη χθεσινή ανακοίνωση της κοινής πρότασης Γερμανίας και Γαλλίας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι “και σε αυτή την κρίση όπως και στη δημοσιονομική και στην προσφυγική κρίση, η Ευρώπη δείχνει να τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από τις εξελίξεις και να αφήνει τις πρωτοβουλίες σε άλλους”. “Εμείς από την αρχή υποστηρίζουμε ότι η λύση είναι το ευρωομόλογο, η αμοιβαιοποίηση του χρέους και η ισότιμη κατανομή των βαρών της κρίσης σε όλα τα κράτη-μέλη”, προσέθεσε, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι “ο μόνος δρόμος για τη χώρα μας ώστε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και την τεράστια ανισομέρεια που δημιουργείται μεταξύ Βορρά και Νότου είναι να επιμείνουμε σε συμμαχίες όπως η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος που είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί δυστυχώς από την κυβέρνηση της ΝΔ ”.

Ακόμη, υπενθύμισε πως “από την κυβέρνηση είδαμε μόνο μια υπογραφή στην πρωτοβουλία των εννέα κρατών-μελών της ΕΕ για το ευρωομόλογο, αλλά τίποτε άλλο -είτε από αδράνεια ή επειδή στο ΕΛΚ τους τράβηξαν το αυτί”.

Ειδικότερα για τη γαλλογερμανική πρόταση που ανακοινώθηκε χθες ο Αλ. Χαρίτσης σχολίασε: “Είναι μια γενικόλογη πρόταση, της οποίας οι λεπτομέρειες και οι όροι πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Πρόκειται για χρήματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όχι για έξτρα χρηματοδοτήσεις, τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα άμεσα αλλά από 1/1/2021. Δεν προορίζεται δηλαδή για να αντιμετωπίσει τις επείγουσες ανάγκες των χωρών της Περιφέρειας και του Νότου, όπως η Ελλάδα. Και μόνο το γεγονός ότι η πρόταση αυτή δεν έρχεται από τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά από τον γαλλγερμανικό άξονα, δείχνει την αδυναμία της Ευρώπης”.

Τέλος, ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε πως “στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής η κοινή τοποθέτηση που λέει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εσωστρέφειας”. “Οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια εναλλακτική, προοδευτική, αριστερή πρόταση διακυβέρνησης, μας το ζητάει η κοινωνία. Από τις δεκάδες τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήσαμε με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων έχει προκύψει ένας πλούτος προτάσεων τις οποίες θα επεξεργαστούμε σε μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο”, κατέληξε.