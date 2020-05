Οικονομία

Λαγκάρντ: η ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα

Παραμένουμε απτόητοι στην εκπλήρωση του στόχου της διατήρησης σταθερών τιμών, τονίζει η Λαγκάρντ σε συνέντευξή της σε τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες...

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα, παρά την πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου που αμφισβητεί την συνταγματικότητα του αντίστοιχου προγράμματος του 2015 (PSPP), δηλώνει η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του τρέχοντος προγράμματος (PEPP).

«Λαμβάνουμε υπόψη μας την απόφαση. Αλλά δεν ανησυχώ καθόλου - ούτε για το πρόγραμμα που αφορά την πανδημία ούτε για το προηγούμενο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου το ευρωσύστημα αγοράζει ομόλογα από το 2015. Παραμένουμε απτόητοι στην εκπλήρωση του στόχου της διατήρησης σταθερών τιμών», τονίζει η κυρία Λαγκάρντ σε συνέντευξή της σε τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική Handelsblatt.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το τρέχον πρόγραμμα η Bundesbank, η επικεφαλής της ΕΚΤ επισημαίνει ότι «όλες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον καθορισμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στον ευρωχώρο», για να προσθέσει ότι η Συνθήκη για την ΕΚΤ προβλέπει ότι «κάθε εθνική κεντρική τράπεζα στην ευρωζώνη είναι ανεξάρτητη και δεν μπορεί να παίρνει οδηγίες από τις κυβερνήσεις.

Ερωτώμενη εάν το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για την πανδημία (PEPP) πρόκειται να επεκταθεί - σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση θα ληφθεί στις 4 Ιουνίου -, η κυρία Λαγκάρντ αφήνει όλα τα ενεδεχόμενα ανοιχτά: «Ήμασταν πολύ σαφείς και εξακολουθούμε να είμαστε πολύ σαφείς. Δε θα διστάσουμε να προσαρμόσουμε το ύψος, την διάρκεια και την σύνθεση του προγράμματος στον απαραίτητο βαθμό». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει ψυχολογικό εμπόδιο για τις πράξεις μας».