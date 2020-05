Κοινωνία

Νεκρή σε θάλαμο νοσοκομείου μητέρα που συνόδευε το παιδί της

Θρίλερ με τον θάνατο της 29χρονης μέσα σε θάλαμο νοσοκομείου. Ποιοι την εντόπισαν νεκρή. Τι λέει ο ιατροδικαστής.

Νεκρή σε θάλαμο της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, εντοπίστηκε τα ξημερώματα, 29χρονη γυναίκα που συνόδευε το ανήλικο παιδί της που νοσηλευόταν με ουρολοίμωξη.



Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, εντοπίστηκε, από άλλους συνοδούς ασθενών, όταν το έντονο κλάμα του παιδιού τούς ανησύχησε και έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο.



Η 29χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα και αμέσως ενημερώθηκαν οι γιατροί του νοσοκομείου που κατέβαλαν κάθε υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάνηψη της.



Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, ενώ τα αίτια του θανάτου της 29χρονης γυναίκας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.



Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιατροδικαστής του Νοσοκομείου Κέρκυρας, Χριστόφορος Τσαλικίδης, «αύριο αναμένεται να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση», το πόρισμα της οποίας θα διαφωτίσει την υπόθεση.