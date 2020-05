Τεχνολογία - Επιστήμη

Europol: Αυξήθηκε η διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην καραντίνα

Το κυβερνοέγκλημα αυξήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Τι ανακοίνωσε η επικεφαλής της Europol.

Τα κρούσματα διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος παιδιών αυξήθηκαν στις χώρες της ΕΕ στη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας, ανακοίνωσε την Δευτέρα η επικεφαλής της Europol Καθρίν ντε Μπολ προειδοποιώντας ότι αναμένεται να γίνουν γνωστά περισσότερα κρούσματα όταν θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν στους δασκάλους τους.

Το κυβερνοέγκλημα αυξήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που υποχρεώθηκαν σε τηλεργασία και επέλεξαν τις διαδικτυακές αγορές.

"Το πιο ανησυχητικό είναι η αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας προσώπων που αναζητούσαν υλικό για παιδική σεξουαλική κακοποίηση", τόνισε η πρώην επικεφαλής της βελγικής αστυνομίας αναλύοντας τα συμπεράσματά της κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την ίδια, η αύξηση στις δραστηριότητες παιδόφιλων καταγγέλθηκε από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου των 27 χωρών της ΕΕ που διαπίστωσαν μεγαλύτερη πρόσβαση σε παράνομες ιστοσελίδες και έκλεισαν περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες για την ανταλλαγή υλικού σεξουαλικού περιεχομένου με παιδιά.

Η ντε Μπολ είπε ότι οι αξιωματούχοι της Europol κατάφεραν να αναχαιτίσουν πολλούς, οι οποίοι αναζητούσαν τρόπους να συνομιλήσουν με ανήλικους στον αποκαλούμενο "σκοτεινό ιστό" (dark web), που χρησιμοποιείται ευρέως για παράνομες δραστηριότητες.

Η ντε Μπολ επισήμανε ότι πολλοί εκμεταλλεύτηκαν την αυξανόμενη έκθεση των παιδιών στο διαδίκτυο καθώς στη διάρκεια της καραντίνας σε χώρες της ΕΕ οι περισσότεροι μαθητές παρακολουθούσαν διαδικτυακά μαθήματα, κάποιες φορές μέσα από πλατφόρμες που δεν προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.