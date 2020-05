Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα παιδιά ίσως να μη μεταδίδουν τον ιό, αλλά η ανοσία δεν έχει διάρκεια

Kορυφαίοι Βρετανοί επιδημιολόγοι προειδοποιούν για τα καλά και... για τα κακά νέα.

Υπάρχουν προκαταρκτικά στοιχεία ότι τα παιδιά ενδεχομένως δεν διαδίδουν τον νέο κορονοϊό όσο οι ενήλικες, δήλωσαν δύο κορυφαίοι Βρετανοί επιδημιολόγοι ενώπιον της Βουλής των Λόρδων, προσθέτοντας ωστόσο ότι το κακό νέο είναι ότι η ανοσία στον άνθρωπο μπορεί να μην έχει μεγάλη διάρκεια.

Καθώς Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ανοίξουν τις οικονομίες τους μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, οι ηγεσίες των χωρών προσπαθούν να προσδιορίσουν πότε είναι ασφαλές για μαθητές και φοιτητές να επιστρέψουν στα θρανία τους.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, τα παιδιά είναι πιθανόν να μην διαδίδουν τον ιό όσο οι ενήλικες, δήλωσε η δρ Rosalind Eggo, μέλος των επιστημονικών επιτροπών που συμβουλεύουν την βρετανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19.

«Θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανόν να προσβληθούν, αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο, είμαστε πολύ βέβαιοι ότι τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανόν να νοσήσουν σοβαρά και υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι τα παιδιά μεταδίδουν λιγότερο, αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο», δήλωσε η επιδημιολόγος του London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ο John Edmunds, μέλος του SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies του Ηνωμένου Βασιλείου/Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων), δήλωσε στην επιστημονική επιτροπή της Βουλής των Λόρδων ότι είναι εντυπωσιακό πόσο τα παιδιά δεν φαίνεται να διαδραματίζουν ρόλο στην μετάδοση του νέου κορονοϊού.

«Είναι ασύνηθες τα παιδιά να μην παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετάδοση, διότι στους περισσότερους αναπνευστικούς ιούς και βακτήρια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, αλλά σε αυτόν (τον ιό) δεν φαίνεται να ισχύει», είπε ο Edmunds, καθηγητής στο London School of Hygiene & Tropical Medicine.

«Υπάρχει μόνο ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό ξεσπάσματος της επιδημίας που συνδέεται με σχολείο-πράγμα που είναι εντυπωσιακό», δήλωσε ο Bρετανός καθηγητής. Πρόσθεσε όμως ότι υπάρχουν πιθανά κακά νέα, ότι η ανοσία του ανθρώπου στον νέο κορονοϊό ίσως να μην έχει διάρκεια.