Ο Τζιτζικώστας στις εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων (εικόνες)

«Ήρθε η ώρα η Τουρκία να αναλάβει τις ιστορικές ευθύνες της και να ζητήσει συγγνώμη, αναγνωρίζοντας επιτέλους τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου».

Στην εκδήλωση μνήμης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο κ. Τζιτζικώστας παρακολούθησε τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Συμπληρώσαμε σήμερα 101 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των 353.000 Ποντίων θυμάτων της ανείπωτης θηριωδίας. Ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αγωνιζόμαστε για την καθολική αναγνώριση της Γενοκτονίας. Ήρθε η ώρα η Τουρκία να αναλάβει τις ιστορικές ευθύνες της και να ζητήσει συγγνώμη, αναγνωρίζοντας επιτέλους τη Γενοκτονία. Το ζητάμε όχι ως πράξη ρεβανσισμού, αλλά ως πράξη δικαιοσύνης, ανθρωπισμού, ειρήνης και αναγνώρισης της ιστορικής αλήθειας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να τιμά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου κάθε χρόνο. Η 19η Μαΐου δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης και τιμής, αλλά καθήκοντος και ευθύνης, που έχουμε χρέος να τη σηκώσουμε όλοι μαζί».

Το απόγευμα, στις 19.00’ οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Πατουλίδου θα παραστούν στις εκδηλώσεις και την επιμνημόσυνη δέηση, που διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, επίσης στην πλατεία Αγίας Σοφίας.