Θεοχάρης στο BBC: Πήραμε μέτρα για μείνουμε ασφαλείς το καλοκαίρι

Πώς ο Υπουργός Τουρισμού έβαλε σε “πειρασμό” τους Βρετανούς να επιλέξουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

«Η κοινωνική αποστασιοποίηση, που επέβαλε η πανδημία, ήλθε και θα μείνει τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι», τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο BBC News Podcast. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Ελληνική Κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να προστατεύσει τόσο τον πληθυσμό της χώρας όσο και τους τουρίστες που θα έρθουν. «Αυτά τα είδη μέτρων ήλθαν και θα μείνουν για να μας βοηθήσουν όλους να περάσουμε αυτήν την περίοδο με ελάχιστο κίνδυνο», σημείωσε.

Ο Υπουργός Τουρισμός εξήγησε πως η Ελλάδα προσφέρει μία πληθώρα επιλογών σε όσους την επιλέξουν για να περάσουν μία αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία, ενώ αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο του νησί.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη:

- Ας συνομιλήσουμε με τον Χάρη Θεοχάρη που είναι ο Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας. Πρώτα απ 'όλα, Υπουργέ, πείτε μας για το άνοιγμα του Παρθενώνα. Πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή για μια οικονομία σαν τη δική σας, που εξαρτάται τόσο από τον τουρισμό.

«Είναι επίσης μια συμβολική πράξη αν θέλετε, ο Παρθενώνας είναι η Ελλάδα, ένα κομμάτι της ψυχής μας, του DNA μας και το άνοιγμά του πάλι σημαίνει ότι οι δονήσεις διαπερνούν την καρδιά κάθε Έλληνα».

- Μιλήστε μας για τις πρακτικές πλευρές για τους ανθρώπους που ονειρεύονται την προοπτική διακοπών, όταν αυτή φαίνεται τόσο μακρινή και απίθανη. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό στην πράξη; Διάβασα ότι ακόμη και οι ξαπλώστρες μπορεί να καρφωθούν στο έδαφος για να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπουν πολύ κοντά η μια στην άλλη.

«Η ιδέα φυσικά είναι να διατηρήσουμε αποστάσεις, η κοινωνική αποστασιοποίηση ήλθε και θα μείνει τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι και προσπαθούμε να προφυλάξουμε την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων που εργάζονται στα ξενοδοχεία όσο και σε άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, στα μουσεία και οπουδήποτε αλλού και φυσικά των επισκεπτών, των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα και που θα αποφασίσουν φέτος να έρθουν στη χώρα μας. Έτσι, η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι μία από τις πτυχές. Διαφορετικοί κανόνες [θα ισχύσουν] για την καθαριότητα και την δυνατότητα, για παράδειγμα, να ανοίγουμε τις πόρτες και να μην κλείνουμε τον κλιματισμό, για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε καθαρό αέρα στα δωμάτια. Αυτά τα είδη μέτρων ήλθαν και θα μείνουν για να μας βοηθήσουν όλους να περάσουμε αυτήν την περίοδο με ελάχιστο κίνδυνο».

- Υπουργέ, πιστεύετε ότι μπορείτε πραγματικά να πείτε στους ανθρώπους «ελάτε στη χώρα μας, θα είναι ασφαλές» με αυτά τα μέτρα; Η Ελλάδα έχει συγκριτικά χαμηλό αριθμό θανάτων. Πιστεύετε ότι θα είστε σε θέση να δώσετε τέτοιου είδους εγγυήσεις;

«Ναι, είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Φυσικά η ζωή είναι ζωή και υπάρχει πάντα ένα στοιχείο κινδύνου. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό: Έχουμε κάνει ό, τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας, αναλαμβάνοντας νωρίς δράση και όχι απλώς αναλαμβάνοντας δράση για τον έλεγχο των μετακινήσεων κ.λπ., ώστε η εξάπλωση να είναι ελάχιστη. Το κάναμε αυτό. Αλλά ενισχύσαμε επίσης το σύστημα υγείας μας. Το εθνικό μας σύστημα υγείας είναι τώρα πολύ πιο ισχυρό από ό, τι υπήρξε ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία του. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αισθανόμαστε σίγουροι ότι έχουμε το σύστημα υγείας σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο».

- Καταλαβαίνω απολύτως, κ. Υπουργέ, γιατί, δεδομένης της σημασίας του τουρισμού για την οικονομία σας, θέλετε να κάνετε το καλύτερο προσπαθώντας να την ανοίξετε και να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον τρόπο που χειριστήκατε την πανδημία ως τώρα, αλλά με την καλύτερη διακυβέρνηση του κόσμου, αναρωτιέμαι πόσο θα μοιάζει με διακοπές, πόση χαλάρωση μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι, όταν φεύγοντας από το σπίτι τους και από όλη αυτή την κοινωνική αποστασιοποίηση στην οποία έχουν συνηθίσει, θα φτάνουν στις διακοπές και αναπόφευκτα θα πρέπει να συνεχίσουν [να εφαρμόζουν μέτρα].

«Βασικά πιστεύω ότι δε θα είναι μόνο χαλαρωτικές [οι διακοπές]. Θα κρατήσουμε τον πυρήνα της εμπειρίας. Υπήρξαμε πολύ πολύ προσεκτικοί, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο πυρήνας της εμπειρίας που είναι το χαμόγελο, οι ανοιχτές αγκαλιές, το θερμό καλωσόρισμα θα εξακολουθήσουν να είναι εκεί. Κι αν θέλετε, το χαμόγελο θα λάμπει διαμέσου της μάσκας. Επίσης θα έλεγα ότι ο ερχομός στην Ελλάδα θα έχει κι ένα θεραπευτικό μέρος, υπό την έννοια ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα από αυτόν τον εγκλεισμό, από τη συνεχή ανησυχία στην οποία υποβληθήκαμε πολλοί για πολλούς μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της επιδημίας και άλλοι που πέρασαν επώδυνες διαδικασίες. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε όλοι αυτό το είδος της θεραπευτικής διαδικασίας που μπορεί να φέρουν οι διακοπές».

- Κ. Υπουργέ, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω για τους καταυλισμούς των μεταναστών, διότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν χαλαρώσει για τους Έλληνες πολίτες, αλλά είναι διαφορετικά τα πράγματα – έτσι δεν είναι;- για όσους μένουν εγκλωβισμένοι σε αυτούς τους καταυλισμούς.

«Ναι. Τα περιοριστικά μέτρα είναι πολύ διαφορετικά εκεί, αλλά βλέπετε, ακριβώς την ίδια ώρα που ξεκίνησε η κρίση στην υγεία εμείς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στα σύνορά μας με την Τουρκία. Και αυτό που κάναμε την ίδια ώρα που αντιμετωπίζαμε την κρίση στην υγεία, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον προς το παρόν αυτό το έντονο πρόβλημα κρατικά υποστηριζόμενης μετακίνησης μεταναστών. Έτσι, υπό μία έννοια, είμαστε τώρα σε πολύ καλύτερη θέση, γιατί καταφέραμε να ανακόψουμε τη ροή και μπορούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε έναν αριθμό ανθρώπων που δεν αυξάνεται μέρα με τη μέρα ή με τη βδομάδα, με νούμερα που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Δε λέω λοιπόν ότι δε μένουν πολλά πράγματα να γίνουν, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να τα κάνουμε από μια θέση που είναι τουλάχιστον ρεαλιστικό να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει κάθε πλευρά του θέματος».

- Οι άνθρωποι ελπίζουν να κάνουν υπέροχες, ηλιόλουστες διακοπές κι έπειτα θα μπουν σε ένα αεροπλάνο, θα επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι υποχρεωμένοι να μπουν σε απομόνωση, σε καραντίνα για δύο εβδομάδες. Τι γνώμη έχετε για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να ζητήσει από όσους έρχονται πίσω στη χώρα να μείνουν στο σπίτι τους για δύο εβδομάδες;

«Είναι κατανοητό ότι κάθε χώρα πρέπει να κάνει αυτό που αισθάνεται ότι είναι απαραίτητο και το καλύτερο για την υγεία των πολιτών της. Αυτά τα ζητήματα είναι θέματα της κάθε χώρας. Όπως κάναμε εμείς με τους πολίτες μας, όταν κινηθήκαμε πολύ νωρίς προς ένα "απαγορευτικό" (lockdown). Επομένως, αυτό το είδος "επιθετικότητας" που δείχνει η χώρα σας στη λήψη αυτών των αποφάσεων είναι εντελώς κατανοητό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τώρα είναι για εμάς η ώρα να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την άρση αυτών των περιορισμών, να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε όσο πιο πολλά εμπόδια γίνεται. Προτρέπουμε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο: μόλις το κάνουμε αυτό, θα καλωσορίζαμε τέτοιες αμοιβαίες κινήσεις. Έτσι, εάν εμείς δεν επιβάλλουμε καραντίνα στον κόσμο που ταξιδεύει από το Ηνωμένο Βασίλειο, από κάποια ημερομηνία και μετά, θα καλωσορίζαμε μία ανάλογη κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο».

- Υπουργέ, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που έχουν απομείνει για να τις αντιμετωπίσει κανείς. Μπορώ να σας ρωτήσω την εμπεριστατωμένη άποψή σας για κάτι μάλλον πιο ευχάριστο. Γιατί ακούγοντάς σας, ονειρευόμουν να μπαίνω σε ένα αεροπλάνο, να φεύγω από το ΗΒ, να πηγαίνω κάπου πανέμορφα, με τιρκουάζ νερά. Πού θα μας συστήνατε; Ποιο είναι το αγαπημένο μέρος του Έλληνα υπουργού Τουρισμού για διακοπές;

«Λοιπόν, θα πήγαινα σε ένα μικρό νησί, νομίζω ότι φέτος είναι η ώρα να πάει κανείς σε μικρότερα ξενοδοχεία μπουτίκ, και ακόμη και να εξορμήσει στα βουνά. Και ίσως εκείνοι που θα προτιμήσουν να περιμένουν λίγο και να μην πάνε το καλοκαίρι, ίσως να πάνε λίγο αργότερα μέσα στη σεζόν. Σίγουρα, έχουμε πολλές ορεινές περιοχές να πάει κανείς για πεζοπορία, και άλλες μορφές αθλητικών δραστηριοτήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα από τα πράγματα που αυτό τον χρόνο μπορεί να κάνει ο καθένας είναι να αναστοχαστεί: να αναστοχαστεί τα πράγματα που παίρνουμε ως δεδομένα, ξέρετε, απλώς να πάει στα μικρά μέρη, μακριά από την τουριστική κίνηση».

- Και μπορείτε να μας δώσετε το αγαπημένο σας μέρος; Ή δεν θέλετε να το πείτε μήπως πάνε όλοι εκεί μόλις μπορέσουν να ταξιδέψουν;

«Όλα τα μικρότερα μέρη. Ασφαλώς χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα είναι στη θέση τους πριν ξεκινήσουμε. Ένα από τα μέρη που σίγουρα αγαπώ είναι η Αστυπάλαια, ένα νησί σε σχήμα πεταλούδας, ανάμεσα στα Δωδεκάνησα, που βρίσκονται κοντύτερα στην Τουρκία, και στις Κυκλάδες που είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Είναι ένα όμορφο νησί και το προτείνω».

- Ένα νησί σε σχήμα πεταλούδας! Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Και οι εικόνες που ζωγραφίσατε στο μυαλό μας... Πραγματικά δεν χρειάζεται να ακούσεις τίποτε άλλο για να μπεις στον πειρασμό να πας!